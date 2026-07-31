Известный кулинар и судья "МастерШеф" усыновил ребенка: что известно

Алекс и Аля усыновили мальчика Кирилла

Семья украинского шеф-повара пополнилась сыном. Суд удовлетворил заявление Алека и Али Якутовых об усыновлении мальчика по имени Кирилл. Радостной новостью ресторатор поделился в своих соцсетях, опубликовав первое совместное фото с ребенком.

"Официально Александрович! Сегодня суд поставил окончательную точку по делу по усыновлению, удовлетворив наше заявление. Наконец-то!" - говорится в тексте поста.

Путь к отцовству оказался для супругов длительным. После прохождения необходимых специализированных курсов и сбора документов пара более года ждала своей очереди в службе по делам детей.

Познакомились с Кириллом Якутовы в конце апреля 2026 года. В тот момент мальчик находился в Ворзельском доме ребенка в Киевской области. В течение примерно полутора месяцев Алекс и Аля регулярно приезжали к малышу, пока продолжалось оформление всех необходимых документов. В начале лета ребенок уже переехал в свою новую семью.

Кирилл в новой семье (фото: instagram.com/alex_yakutov)

Как Якутовы решились на усыновление

Жена ресторатора Аля Якутова ранее неоднократно рассказывала о непростом пути супругов к отцовству. По ее словам, решение усыновить ребенка вызревало у них давно. Когда пара окончательно поняла, что этот путь может стать для них возможностью стать родителями, они сразу начали действовать.

Собирать необходимые документы супруги начали еще весной 2024 года. По пути к усыновлению им пришлось пройти немало бюрократических процедур и обязательных проверок. Также Алекс и Аля прошли специальную учебу для кандидатов в усыновители, после чего начался непосредственный поиск ребенка.

Семья Якутовых и Кирилла (фото: instagram.com/alex_yakutov)

Сегодня семья уже адаптируется к новой жизни. Маленький Кирилл больше месяца живет вместе с Якутовыми, привыкает к новому дому и своим родителям. Мальчик также успел подружиться с домашним любимцем семьи - котом Лео.

Алекс Якутов, Кирилл и спасённый семьей котик Лео (фото: instagram.com/alex_yakutov)