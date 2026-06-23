"Она как беженка". Матвиенко раскрыла, почему старшая дочь уехала из Украины
Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала, что ее 27-летняя дочь Ульяна уже полгода живет в Германии. Артистка объяснила, как поддерживает семейную связь на расстоянии.
Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Тони проекта "Наодинці з Гламуром".
Что сказала Тоня Матвиенко о переезде дочери
Долгое время девушка оставалась на родине во время полномасштабной войны, но несколько месяцев назад решила уехать в Германию. В настоящее время она живет и работает в Берлине.
"У нее все очень хорошо. Она сейчас живет в Берлине, работает. Уже полгода как уехала из Украины. Жаль для меня, но я стараюсь чаще с ней встречаться", - поделилась Тоня.
В то же время она отметила, что они продолжают поддерживать связь. Так, недавно Ульяна приезжала во Львов.
Дочь Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Почему дочь Матвиенко уехала из Украины
Артистка не скрывает, что причиной стала ситуация с безопасностью из-за российских обстрелов.
"Да, она как беженка. Просто в какой-то момент сказала: "Я больше не могу, мне страшно. Переживаю", - рассказала Тоня.
Матвиенко с дочкой (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Что известно о личной жизни Тони Матвиенко
Напомним, певица родила старшую дочь Ульяну в 17 лет. С первым мужем, который был старше на 7 лет, развелась по нескольким причинам .
Союз, длившийся 10 лет, был непростым. Муж хотел, чтобы Тоня посвящала все время семье и не разделял ее желание развиваться в музыке.
Певица объяснила, что была молода и "вовремя не поставила его на место". Но главной причиной для разрыва назвало отсутствие любви. Она его разлюбила.
Сейчас артистка счастлива с музыкантом Арсеном Мирзояном. Пара вместе более 10 лет. В 2016 году у них родилась общая дочь Нина.
Раньше Тоня объяснила, почему назвала младшую девочку в честь легендарной мамы. Как выяснилось, такое решение принял муж.
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