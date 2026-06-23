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"Вона як біженка". Матвієнко розкрила, чому старша донька поїхала з України

23:54 23.06.2026 Вт
2 хв
27-річна Уляна вже пів року живе та працює в Німеччині
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Вона як біженка". Матвієнко розкрила, чому старша донька поїхала з України Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
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Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла, що її 27-річна донька Уляна вже пів року живе в Німеччині. Артистка пояснила, як підтримує родинний зв'язок на відстані.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Тоні проєкту "Наодинці з Гламуром".

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Що сказала Тоня Матвієнко про переїзд доньки

Тривалий час дівчина залишалася на батьківщині під час повномасштабної війни, але кілька місяців тому вирішила виїхати до Німеччини. Нині вона живе та працює в Берліні.

"У неї все дуже добре. Вона зараз живе в Берліні, працює. Уже пів року як поїхала з України. Шкода для мене, але я намагаюсь частіше з нею зустрічатися", - поділилася Тоня.

Водночас вона зазначила, що вони продовжують підтримувати зв'язок. Так, нещодавно Уляна приїздила у Львів.

&quot;Вона як біженка&quot;. Матвієнко розкрила, чому старша донька поїхала з УкраїниДонька Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Чому донька Матвієнко поїхала з України

Артистка не приховує, що причиною стала безпекова ситуація через російські обстріли.

"Так, вона як біженка. Просто в якийсь момент сказала: "Я більше не можу, мені страшно. Переживаю", - розповіла Тоня.

&quot;Вона як біженка&quot;. Матвієнко розкрила, чому старша донька поїхала з УкраїниМатвієнко з донькою (фото: instagram.com/tonya_matvienko)​​​​​​​

Що відомо про особисте життя Тоні Матвієнко

Нагадаємо, співачка народила старшу доньку Уляну у 17 років. З першим чоловіком, який був старший за неї на 7 років, розлучилася з кількох причин.

Союз, який тривав 10 років, був непростим. Чоловік хотів, щоб Тоня присвячувала увесь час родині та не розділяв її бажання розвиватися в музиці.

Співачка пояснила, що була молода й "вчасно не поставила його на місце". Але головною причиною для розриву назвала відсутність кохання. Вона його розлюбила.

Нині артистка щаслива з музикантом Арсеном Мірзояном. Пара разом понад 10 років. У 2016 році у них народилася спільна донька Ніна.

Раніше Тоня пояснила, чому назвала молодшу дівчинку на честь легендарної мами. Як з'ясувалося, таке рішення ухвалив чоловік.

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