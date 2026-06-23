"Она как беженка". Матвиенко раскрыла, почему старшая дочь уехала из Украины

Что сказала Тоня Матвиенко о переезде дочери

Долгое время девушка оставалась на родине во время полномасштабной войны, но несколько месяцев назад решила уехать в Германию. В настоящее время она живет и работает в Берлине.

"У нее все очень хорошо. Она сейчас живет в Берлине, работает. Уже полгода как уехала из Украины. Жаль для меня, но я стараюсь чаще с ней встречаться", - поделилась Тоня.

В то же время она отметила, что они продолжают поддерживать связь. Так, недавно Ульяна приезжала во Львов.

Дочь Матвиенко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Почему дочь Матвиенко уехала из Украины

Артистка не скрывает, что причиной стала ситуация с безопасностью из-за российских обстрелов.

"Да, она как беженка. Просто в какой-то момент сказала: "Я больше не могу, мне страшно. Переживаю", - рассказала Тоня.

Матвиенко с дочкой (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Что известно о личной жизни Тони Матвиенко

Напомним, певица родила старшую дочь Ульяну в 17 лет. С первым мужем, который был старше на 7 лет, развелась по нескольким причинам .

Союз, длившийся 10 лет, был непростым. Муж хотел, чтобы Тоня посвящала все время семье и не разделял ее желание развиваться в музыке.

Певица объяснила, что была молода и "вовремя не поставила его на место". Но главной причиной для разрыва назвало отсутствие любви. Она его разлюбила.

Сейчас артистка счастлива с музыкантом Арсеном Мирзояном. Пара вместе более 10 лет. В 2016 году у них родилась общая дочь Нина.

Раньше Тоня объяснила, почему назвала младшую девочку в честь легендарной мамы. Как выяснилось, такое решение принял муж.