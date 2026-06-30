"Все в достаточно запущенном состоянии". Яценко объяснил, как будет менять хор Веревки

Новый художественный руководитель хора имени Григория Веревки Вадим Яценко признался, что уже успел увидеть немало проблем, нуждающихся в немедленном решении. Он ответил на упреки по поводу шароварщины и объяснил, каким видит будущее коллектива.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Яценко сказал в разговоре с Радіо Культура.

Как Яценко прокомментировал новое назначение

Накануне, 29 июня, дирижер объявил об уходе из Львовской оперы, после чего он возглавил хор имени Веревки. На второй день после назначения он признался, что работы предстоит много.

"Конечно, это будет непросто. В настоящее время открывается много моментов не только художественных, но и административных, которые нужно решать срочно. К сожалению, все в достаточно таком запущенном состоянии... Работы много, но будем работать", - сказал он.

Упреки о шароварщине

Отдельно Яценко высказался по поводу упреков, которые звучали в адрес хора. Он очень осторожно относится к слову шароварщина, хотя и признает, что влияние советской системы было.

"Если не копать слишком глубоко, можно сказать, что хор Веревки - это продукт советской системы для представления украинца в том виде, в каком эта советская система хотела его видеть. Но мы говорим о концепции самой системы", - объяснил он.

Яценко с хором Веревки (фото: facebook.com/Veryovka)

Как будет меняться хор Веревки

Вадим подчеркнул, что одной из главных задач станет преодоление комплекса неполноценности. Он убежден, что ведущий украинский хор не должен исполнять роль бэк-вокала.

"Я с большим уважением отношусь ко всем исполнителям популярной музыки, но один из ведущих музыкальных коллективов страны не может быть бэк-вокалом у кого угодно. Такого мы допускать не собираемся", - отметил он.

По мнению Яценко, хор должен масштабировать репертуар украинской народной песни и начать сотрудничать с украинскими брендами, в частности, одежды.

"Хор может транслировать и эту часть украинского этноса через визуал", - отметил он.

Вадим подчеркнул, что видит в коллективе перспективы, которые другие могут не замечать.

Он также отметил, что продолжит работать и с хором "Гомін", который получил широкую популярность в соцсетях.