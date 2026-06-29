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"Дальше - еще интереснее". Вадим Яценко уволился из Львовской оперы

15:47 29.06.2026 Пн
3 мин
Стало известно, где теперь будет работать дирижер
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Дальше - еще интереснее". Вадим Яценко уволился из Львовской оперы Вадим Яценко (фото: instagram.com/hominchoir)
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Художественный руководитель хора "Гомін" и дирижер Вадим Яценко сообщил, что покидает Львовскую национальную оперу, где в течение восьми лет работал главным хормейстером.

Что известно об увольнении артиста, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

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Что сказал Яценко о своем увольнении

Дирижер поблагодарил за годы работы коллег, генерального директора и художественного руководителя Львовской национальной оперы Василия Вовкуна. Он признался, что этот этап стал для него настоящей школой жизни и искусства.

"Это была большая школа жизни. Это была большая школа искусства. Я никогда не перестану благодарить Василия за то, что именно с него все началось. За то, что я теперь знаю и умею. И за то, что имею большую радость и честь называть его своим другом", - написал он.

Яценко с теплом вспомнил свой "самый модный" кабинет, хор, с которым работал много лет, а также как помогал в начале полномасштабной войны.

"Не забуду свой самый модный кабинет в театре - с постерами самых крутых рок-групп, футболистов и легендарной фразой группы "Курган і Agregat" на выходе из него. С диваном за 700 гривен, который я купил, чтобы люди, которые в начале войны приезжали во Львов, должны были где спать", - поделился он.

В заключение Вадим заинтриговал новым этапом в жизни.

"Я ухожу из театра, но теперь театр никогда не покинет меня. Всех люблю! Не плакать. Приду - проверю! Дальше - еще интереснее", - добавил он.

&quot;Дальше - еще интереснее&quot;. Вадим Яценко уволился из Львовской оперыЯценко уволился из Львовской оперы (фото: facebook.com/vadym.yatsenko.5)

Что известно о новой работе Яценко

После ухода из Львовской национальной оперы Вадим возглавил Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки, о чем коллектив рассказал в Facebook.

"Для меня это ведущий музыкальный коллектив страны с уникальным уровнем узнаваемости и художественного авторитета. Моя задача - развивать этот потенциал, расширять масштабы деятельности коллектива, создавать новые концертные проекты, открывать новые сценические площадки в Украине и за ее пределами, чтобы хор и в дальнейшем оставался символом украинской музыкальной культуры и уверенно двигался вперед", - отметил он.

Напомним, в 2025 году Вадиму Яценко было присвоено звание заслуженного артиста Украины. Он также является художественным руководителем и дирижером львовского муниципального хора "Гомін", который получил широкую известность благодаря современному переосмыслению украинской хоровой музыки.

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