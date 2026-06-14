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"Знал место и дату". Экс-жена Ращука ответила на его упреки по поводу крещения сына

22:51 14.06.2026 Вс
3 мин
Актриса раскрыла, действительно ли не приглашала отца Яремчика на событие
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Знал место и дату". Экс-жена Ращука ответила на его упреки по поводу крещения сына Билан и Ращук (коллаж: РБК-Украина)
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В мае бывшая жена Владимира Ращука покрестила их общего сына Ярему. Актер заявлял, что она самостоятельно организовала событие, а ему не сообщила. Наконец актриса прокомментировала упреки бывшего.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Виктории OBOZ.UA.

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Как Билан-Ращук ответила на слова экс-супруга

Актриса рассказала, что количество крестных родителей они с Владимиром согласовывали совместно еще до церемонии.

"Говорить - не мешки носить. Большинство крестных мы выбирали вместе. Более того, многим из них вместе и предлагали стать крестными родителями Яремчика. Так же он знал и о самих крестинах. Мы вместе выбирали храм, вместе обсуждали, где будем крестить сына", - отметила она.

По словам Виктории, бывший муж знал, где и когда состоится событие. Впрочем, впоследствии их общение прекратилось.

"Он знал и место, и дату. Окончательно дату я привязывала к приезду одной из крестных, которая должна была прилететь из-за границы. Я сообщила ему об этом. Но мы потом уже перестали общаться, он меня везде позаблокировал, но тем не менее", - поделилась она.

Среди крестных были давние друзья, коллеги из актерской среды и побратим Ращука.

"Его побратим, который специально отпросился с фронта на крестины, звонил ему и сказал, что едет на крещение Яремчика такого-то числа, в таком-то месте. Владимир в ответ просто промолчал", - рассказала Виктория.

&quot;Знал место и дату&quot;. Экс-жена Ращука ответила на его упреки по поводу крещения сынаКак Билан-Ращук крестила сына (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Что говорил Ращук

В конце мая актер неохотно ответил на вопрос о выборе крестных родителей.

"Это все она сама сделала, я не присутствовал. Это сделали без меня. Я даже не знал, что это происходит", - сказал он в комментарии "Ранку у великому місті".

Что известно о громком разрыве Ращуков

Напомним, в начале июня актриса объявила об официальном раз воде после 11 лет брака. Сам Ращук на заседании не появился.

Он сообщил о разрыве с женой в апреле. Тогда заявил об "определенных переоценках" и новой любви.

По словам Виктории, муж изменял ей во время беременности. Актриса пережила несколько неудачных попыток ЭКО, чтобы родить ребенка.

Подробнее об актерской карьере, судах с Ращуком, его изменах и отношениях с дочкой Виктория Билан рассказала в интервью РБК-Украина LIFE.

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