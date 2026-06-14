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"Знав місце і дату". Ексдружина Ращука відповіла на його закиди щодо хрещення сина

22:51 14.06.2026 Нд
3 хв
Акторка розкрила, чи дійсно не запрошувала батька Яремчика на подію
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Знав місце і дату". Ексдружина Ращука відповіла на його закиди щодо хрещення сина Білан і Ращук (колаж: РБК-Україна)
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У травні колишня дружина Володимира Ращука похрестила їхнього спільного сина Ярему. Актор заявляв, що вона самостійно організувала подію, а його не повідомила. Нарешті акторка прокоментувала закиди колишнього.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Вікторії OBOZ.UA.

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Як Білан-Ращук відповіла на слова ексчоловіка

Акторка розповіла, що кількість хрещених батьків вони з Володимиром узгоджували спільно ще до церемонії.

"Говорити - не мішки носити. Більшість хрещених ми обирали разом. Ба більше, багатьом із них разом і пропонували стати хрещеними батьками Яремчика. Так само він знав і про самі хрестини. Ми разом обирали храм, разом обговорювали, де будемо хрестити сина", - зазначила вона.

За словами Вікторії, колишній чоловік знав, де і коли відбудеться подія. Втім, згодом їхнє спілкування припинилося.

"Він знав і місце, і дату. Остаточно дату я прив'язувала до приїзду однієї з хрещених, яка мала прилетіти з-за кордону. Я повідомила йому про це. Але ми потім вже перестали спілкуватися, він мене всюди позаблоковував, але менше з тим", - поділилася вона.

Серед хрещених були давні друзі, колеги з акторського середовища та побратим Ращука.

"Його побратим, який спеціально відпросився з фронту на хрестини, телефонував йому і сказав, що їде на хрещення Яремчика такого-то числа, в такому-то місці. Володимир у відповідь просто змовчав", - розповіла Вікторія.

&quot;Знав місце і дату&quot;. Ексдружина Ращука відповіла на його закиди щодо хрещення сина Як Вікторія Білан-Ращук хрестила сина (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Що казав Ращук

Наприкінці травня актор неохоче відповів на питання про вибір хрещених батьків.

"Це все вона сама зробила, я не присутній був. Це зробили без мене. Я навіть не знав, що це відбувається", - сказав він в коментарі "Ранку у великому місті".

Що відомо про гучний розрив Ращуків

Нагадаємо, на початку червня акторка оголосила про офіційне розлучення після 11 років шлюбу. Сам Ращук на засідданні не з'явився.

Він повідомив про розрив з дружиною у квітні. Тоді заявив про "певні переоцінки" і нове кохання.

За словами Вікторії, чоловік зраджував її під час вагітності. Акторка пережила кілька невдалих спроб ЕКЗ, щоб народити дитину.

Детальніше про акторську кар'єру, суди з Ращуком, його зради та стосунки з донькою Вікторія Білан розповіла в інтерв'ю РБК-Україна LIFE.

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