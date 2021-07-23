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46-річна Єва Лонгорія захопила фігурою в лаконічному образі total black

Автор: RBC.UA

Єва Лонгорія впевнено займає позицію ікони стилю в мережі Instagram.

Новий образ зірки "Відчайдушних домогосподарок" сподобається тим, хто любить лаконічність і простоту.

Єва позує в образі total black: чорні штани-скінні, а також атласна блуза з рукавами ¾ ще сильніше підкреслили її струнке тіло. Лук розбавили золотий браслет з великим колом і кільце з дорогоцінними каменями. Волосся зірці уклали м'якими хвилями, а макіяж зробили з приглушеними тінями бузкового відтінку. Лонгорія сидить, підперши рукою обличчя, і просто сяє.

Єва Лонгорія в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

"Сиджу красиво", - написала вона. А у відповідь отримала шквал похвал своїй незвичайній зовнішності і завжди підтягнутій фігурі.

Нагадаємо, днями Єва вже показала стильний образ на основі плаття в білизняному стилі. А також порадувала спокусливою фотосесією у білій сорочці на голе тіло. Аутфіти актриси цього літа стали по-справжньому спекотними!

Раніше ми писали, які вправи робить Єва Лонгорія для пружних сідниць.

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