46-річна Єва Лонгорія захопила фігурою в лаконічному образі total black

Єва позує в образі total black: чорні штани-скінні, а також атласна блуза з рукавами ¾ ще сильніше підкреслили її струнке тіло. Лук розбавили золотий браслет з великим колом і кільце з дорогоцінними каменями. Волосся зірці уклали м'якими хвилями, а макіяж зробили з приглушеними тінями бузкового відтінку. Лонгорія сидить, підперши рукою обличчя, і просто сяє.

Єва Лонгорія в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

"Сиджу красиво", - написала вона. А у відповідь отримала шквал похвал своїй незвичайній зовнішності і завжди підтягнутій фігурі.

Нагадаємо, днями Єва вже показала стильний образ на основі плаття в білизняному стилі. А також порадувала спокусливою фотосесією у білій сорочці на голе тіло. Аутфіти актриси цього літа стали по-справжньому спекотними!