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46-річна Вікторія Бекхем захопила спортивною фігурою в стильному образі для тренувань

Автор: Lite

Вікторія Бекхем обожнює спорт. За словами 46-річної знаменитості, кожен її ранок починається з того, що вона вирушає на пробіжку, тренування або розтяжку. Такий розпорядок дня допомагає їй залишатися бадьорою і встигнути приділити час собі, поки не прокинуться чоловік і діти.

Для свого бренду визнана ікона стилю регулярно розробляє лінії одягу і взуття, які явно тільки додають мотивації багатодітній мамі. Не так давно вона представила оновлену лінію спортивного одягу, створену у співпраці зі всесвітньо відомою маркою Reebok - Reebok x Victoria Beckham. Своїх фаворитів з нової колекції Вікторія вже виділила.

Нове фото Вікторії (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На новому фото у своєму блозі вона постала в чорних облягаючих легінсах, а також толстовці з високим коміром з яскраво-жовтим принтом. Доповнили лук активної зірки чорна бейсболка, а також білі кросівки. Вікторія в кадрі високо підняла ногу, як би зав'язуючи шнурки, і знову показала свою бездоганну розтяжку.

"Готова вирушати в деяких з моїх улюблених речей з останньої колекції #ReebokxVictoriaBeckham. Мені подобаються невеликі оновлення деяких наших класичних речей, наприклад, жовтbq колір на толстовці з коміром-хомутом. Особлива подяка моєму партнерові по тренуванням і фотографу за сумісництвом @davidbeckham за фотографію!», - підписала знімок зірка.

Раніше ми писали, що Вікторія показала відмінний образ для святкових днів.

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