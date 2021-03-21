5 порад, які допоможуть вам знайти свій стиль в одязі

Як знайти свій стиль:

Проаналізуйте спосіб життя.

Проаналізуйте, де найчастіше ви буваєте, так ви зможете зрозуміти, що потрібно змінити у вашому гардеробі. Якщо більшу частину свого часу ви проводите в офісі, то купівля чергового спортивного костюма вам не знадобиться.

⠀

Визначте тип фігури.

Треба зрозуміти, до якого типу відноситься ваша фігура. Їх усього п'ять: прямокутна, V-подібна, грушовидна, пісочний годинник і O-образна, виходячи з цього, ви зможете підібрати речі, які будуть підкреслювати ваші достоїнства і приховувати недоліки.

⠀

Будьте сміливою.

Знайти свій стиль — справа не з легких, потрібно постійно експериментувати. Поєднуйте речі, які вам здаються недоречними, одягайте те, що раніше боялися, так ви зможете зрозуміти, що вам підходить, а що краще не одягати.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Стежте за модою.

Стежити - не означає слідувати. Підписуйтесь на журнали та блоги. З їх допомогою ви зможете зібрати капсульний і базовий гардероб, створювати модні образи, отримувати посилання на актуальні речі.

⠀

Поєднуйте речі правильно.

Є кілька правил, яких варто дотримуватися при створенні модного лука:

1. Щільні тканини потрібно надягати поверх інших.

2. В одному образі не повинно бути більше 3-х кольорів.

3. Придбайте кілька речей, які стануть базовими для більшості образів.

4. Визначте свій кольоротип і при створенні образів підбирайте кольори, які відповідають йому.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀