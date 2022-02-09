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25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні

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Середа 09 лютого 2022 11:24
25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні Закулісся 25-го Ukrainian Fashion Week (фото: прес-служба UWF)
Автор: Ольга Турчанікова

25-й Ukrainian Fashion Week, який пройшов з 3 по 6 лютого, зібрав на подіумах "Мистецького Арсеналу" понад 20 українських брендів, серед яких прославлені дизайнери і майстри-початківці.

Пропонуємо поринути у підготовку до шоу, зазирнувши за лаштунки ювілейного сезону.

За 25 років існування Ukrainian Fashion Week свої колекції представили понад 400 брендів. Кількість показів і презентацій також вражає – більше 1600. Крім вже став рідним "Мистецького Арсеналу", дизайнери влаштовували шоу в найрізноманітніших місцях: в ботанічному саду, академії мистецтв, аеродромі, на пероні залізничного вокзалу і на фестивалі повітряних куль.

Після минулорічного "карантинного" режиму Ukrainian Fashion Week, разом з онлайн-трансляцією, з новою силою і натхненням повернувся до звичного офлайн-формату. Численні гості могли відвідати покази, побачити інсталяції, послухати лекції та насолодитися творчою атмосферою. За неї, як завжди, відповідали кращі майстри своєї справи. У нашій галереї – барвисті фото з бекстейджу, які передають унікальні моменти найгучнішої модної події в Україні.

25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні

Бекстейдж українського Тижня моди (фото: прес-служба UWF)

Також ми писали, що Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала перше фото дочки від Джейсона Стетхема і розкрила її ім'я.

Ще дивіться кращі стрітстайл-образи на Тижні моди осінь-зима 2022 в Копенгагені.

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