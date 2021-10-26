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Актуальні завжди: Андре Тан показав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди

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Київ, Вівторок 26 жовтня 2021 13:43
Актуальні завжди: Андре Тан показав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди Андре Тан (фото: прес-служба)
Автор: Ольга Турчанікова

26-го жовтня відомий український дизайнер Андре Тан відзначає день народження. Напередодні цієї події модельєр представив чергову колаборацію з телеведучою Катею Осадчою. Ключовий посил колекції Timeless, над якою працював тандем - створити речі з українською душею і позачасовими рамками.

Пропонуємо ознайомитися з наймоднішими новинками, які пропонує носити цієї осені Андре Тан.

В осінню капсулу під назвою Timeless увійшли прості речі, які легко поєднуються між собою і будуть актуальні багато років, незалежно від трендів. Кольори колекції також універсальні і поза сезонами: білий, сірий і відтінки бежевого. Велику увагу Андре і Катя приділили матеріалам, віддавши перевагу ніжному шовку і м'якому кашеміру.

У новій колекції можна виділити кілька основних одиниць, які цієї осені необхідні в гардеробі кожної жінки. А втім, за задумом дизайнера, вони будуть актуальні цілий рік.

1. Светр з високим горлом

Актуальні завжди: Андре Тан показав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди

2.Трикотажні брючні костюми

Актуальні завжди: Андре Тан показав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди

3. Кардигани на великих ґудзиках

Актуальні завжди: Андре Тан показав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди

4. Елегантні сукні та спідниці з квітковим принтом

Актуальні завжди: Андре Тан показав 5 речей, які ніколи не вийдуть із моди

5. Головні убори: кепі, обручі з бантами і капори

Актуальні завжди: Андре Тан показав 5 речей, які ніколи не вийдуть із модиТрендові речі з нової колекції (фото: прес-служба Андре Тан)

Також ми писали, як виглядати презентабельно, не витративши всі гроші.

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