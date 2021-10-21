На івент: стиліст розповіла, як виглядати презентабельно, не витративши всі гроші
Чорна сукня - ідеально для заходу (фото: instagram.com/hoskelsa)
Напевно, немає жодної дівчини, яка не хотіла б виглядати статусно і стильно, при цьому укладаючись в рамки свого бюджету.
Стиліст Ольга Стильно-доступно в своєму Instagram розповіла, які моменти впливають на сприйняття вас оточуючими.
Якщо помітний аксесуар, то один і, бажано, дорогий (фото: instagram.com/hoskelsa)
Як виглядати дорого: поради стиліста⠀
- Продуманість і структура образу. Складайте відразу комплекти. Коли купуєте нову річ, подумайте, на скільки вона впишеться в ваш гардероб і стиль. І коли збираєте образ, компонуйте комплекти разу, подумайте, що з чим будете поєднувати.
- Охайність. Дуже важливий пункт, адже коли у вас розтягнуті речі, катишки на одязі, манікюр, що давно відріс, не чищене взуття або брудне волосся, то навіть трендовий комплект це не виправить. Адже навіть ваше самовідчуття змінюється, коли у вас свіжий вигляд, хороше укладання, акуратний манікюр і т. д.
- Ефект штучності. Природність завжди виглядає більш вдало і красиво. Коли синій перманент на бровах, з-під свого волосся стирчить половина нарощеного, а вії обов'язково на самий максимум з 5D-ефектом - це виглядає зовсім не стильно і свіжо.
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- Манікюр. Звичайно, тут також є актуальні і не дуже дизайни. Базові лаконічні однотонні покриття і природні доглянуті нігті без покриття актуальні завжди. Складні малюнки і стрази - не актуальні.
- Актуальність крою. Зовсім не обов'язково вибирати супертрендові моделі. Важливо розуміти, що є базові фасони, які не втрачають актуальності.
- Фарбування і зачіски. Не варто обирати лаковані локони, які так і висять, як пружинки, і були з розряду "святкової укладання", а також багатоярусні складні варіанти, зібрані, як башточка, вгору.
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Із взуття варто віддати перевагу класиці (фото: instagram.com/hoskelsa)
- Колір. Більш приглушені, натуральні і глибокі кольори завжди виглядають красиво і "дорожче". Яскраві кольори можуть бути, але з ними найскладніше домогтися ефекту презентабельного образу.
- Аксесуар. Не варто надягати все краще і відразу. Мікс прикрас можливий.⠀
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