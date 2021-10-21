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На івент: стиліст розповіла, як виглядати презентабельно, не витративши всі гроші

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Четвер 21 жовтня 2021 19:08
На івент: стиліст розповіла, як виглядати презентабельно, не витративши всі гроші Чорна сукня - ідеально для заходу (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Напевно, немає жодної дівчини, яка не хотіла б виглядати статусно і стильно, при цьому укладаючись в рамки свого бюджету.

Стиліст Ольга Стильно-доступно в своєму Instagram розповіла, які моменти впливають на сприйняття вас оточуючими.

На івент: стиліст розповіла, як виглядати презентабельно, не витративши всі грошіЯкщо помітний аксесуар, то один і, бажано, дорогий (фото: instagram.com/hoskelsa)

Як виглядати дорого: поради стиліста⠀

  • Продуманість і структура образу. Складайте відразу комплекти. Коли купуєте нову річ, подумайте, на скільки вона впишеться в ваш гардероб і стиль. І коли збираєте образ, компонуйте комплекти разу, подумайте, що з чим будете поєднувати.
  • Охайність. Дуже важливий пункт, адже коли у вас розтягнуті речі, катишки на одязі, манікюр, що давно відріс, не чищене взуття або брудне волосся, то навіть трендовий комплект це не виправить. Адже навіть ваше самовідчуття змінюється, коли у вас свіжий вигляд, хороше укладання, акуратний манікюр і т. д.
  • Ефект штучності. Природність завжди виглядає більш вдало і красиво. Коли синій перманент на бровах, з-під свого волосся стирчить половина нарощеного, а вії обов'язково на самий максимум з 5D-ефектом - це виглядає зовсім не стильно і свіжо.

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На івент: стиліст розповіла, як виглядати презентабельно, не витративши всі гроші

Незвичайний макіяж краще залишити для вечірки з друзями (фото: instagram.com/hoskelsa)

  • Манікюр. Звичайно, тут також є актуальні і не дуже дизайни. Базові лаконічні однотонні покриття і природні доглянуті нігті без покриття актуальні завжди. Складні малюнки і стрази - не актуальні.
  • Актуальність крою. Зовсім не обов'язково вибирати супертрендові моделі. Важливо розуміти, що є базові фасони, які не втрачають актуальності.
  • Фарбування і зачіски. Не варто обирати лаковані локони, які так і висять, як пружинки, і були з розряду "святкової укладання", а також багатоярусні складні варіанти, зібрані, як башточка, вгору.

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На івент: стиліст розповіла, як виглядати презентабельно, не витративши всі гроші

Із взуття варто віддати перевагу класиці (фото: instagram.com/hoskelsa)

  • Колір. Більш приглушені, натуральні і глибокі кольори завжди виглядають красиво і "дорожче". Яскраві кольори можуть бути, але з ними найскладніше домогтися ефекту презентабельного образу.
  • Аксесуар. Не варто надягати все краще і відразу. Мікс прикрас можливий.⠀

Раніше стиліст розповіла, як вибрати верхній одяг не на один сезон.

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