Занижена талія і сукні-футляри: Андре Тан розповів, що буде модно в 2022

Тижні моди відгриміли по всьому світу - і можна сміливо сказати, що в майбутньому, 2022, році в тренді знову буде занижена талія і офісний стиль. Тож, якщо побачите в магазині плаття-футляр - не проходьте повз!

Український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram розповів все, що потрібно знати про Тижні моди весна-літо 2022.

Що буде в моді в 2022 році: поради Андре Тана

Нью-Йорк

За традицією, першими тенденції для майбутнього сезону представили дизайнери в Нью-Йорку. На подіумах ми побачили те, що так давно чекали: яскраві кольори, сміливі розрізи, багато бахроми і бездоганні вечірні сукні. До речі, занижена талія з нульових - один з головних хітяр року, і від цієї тенденції точно нікуди не дітися.

Для тих, хто не в тренді, "нульові" - це багато відкритого тіла, хвилясті тканини, міні, блискітки, занижена талія. Для натхнення дивіться: Roberto Cavalli, Etro, Versace, Blumarine.

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Лондон

У новому сезоні дизайнери з Лондона радять нам не скромничати і бути в центрі уваги. Якщо колірна палітра - то найяскравіша, а краще - сліпуча неонова. Якщо прозоре плаття-сітка - то поверх білизни.

Не обійшлося і без сміливих аксесуарів - наприклад, барвистих колготок і мереживних панчіх, які легко підлаштовуються і під повсякденний гардероб, і під вечірнє вбрання.

Мілан

Італійські дизайнери налаштовані на романтику, побачення і вечірки: у новому сезоні нас чекають босоніжки на платформах, кричущі анімалістичні принти, повернення нульових і ніжно-рожеві відтінки.

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Париж

За традицією, модний сезон завершив Париж. Дизайнери представили різноманітність вечірніх нарядів, божевільні аксесуари на кожен день і (на подив) проголосили одним з ключових трендів офісний стиль.

Що будемо носити в новому теплому сезоні? (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сміливо можна носити сукні-футляри, спідниці в складку, ділові піджаки і костюми з будь-якого приводу: від шопінгу і прогулянки з подругою до побачення і вечірки до ранку.