Актуальні формули: стиліст показала, як не можна носити спідницю з пуховиком
Як носити пуховик цієї осені (фото: instagram.com/hoskelsa)
Восени і взимку як і раніше хочеться виглядати стильно і актуально, але погода диктує свої умови: в холоди і морози-не до спідниці.
Але не поспішайте відмовлятися від спокусливих луків, стиліст Ольга Стильно-доступно розповіла в своєму Instagram, як поєднувати спідницю з пуховиком - так точно буде тепло в будь-якому вбранні.
Як носити спідницю з пуховиком в 2021: прості правила
- Пуховик до середини стегна не поєднується зі спідницею-олівець по коліно, краще виглядає спідниця довжиною міді.
- Короткі пуховики сочета.тся з усіма видами спідниць. Образ не повинен бути"в обліпку".
- Поєднання середньої довжини пуховика і спідниці міні - не завжди вдало. Вони не повинні збігатися по довжині, інакше буде враження, що ви забули надіти спідницю.
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- При виборі пуховика середньої довжини краще віддавати перевагу спідницям наближених відтінків.
- Відмінний мікс фактур і стилів - актуальний пуховик і летить спідниця, спідниця плісе.
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Облягаючий пуховик і трикотажна спідниця виглядають невдало.
Як поєднувати пуховик і спідницю в 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)
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