Андре Тан показав топ стильних образів на літо на прикладі головної it-girl Голлівуду Хайлі Бібер
Головна it-girl Голлівуду Хейлі Бібер-Болдуін любить одягатися різноманітно: сьогодні вона одягає подовжений Худі і ugly-shoes, накинувши на плечі куртку чоловіка, Джастіна Бібера, а завтра перетвориться на гламурну героїню з 90-х. Післязавтра - на справжню бізнес-леді.
Український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram розібрав стиль знаменитої красуні і підказав, як одягнутися цього літа не гірше, ніж одягається вона.
Tomboy
Заміксувати спортивні штани або карго з ботильйони, топом і об'ємною курткою? Легко! Головне - грамотно додати аксесуари, щоб збалансувати образ.
Oversize
Жакети, куртки і пальто на Хейлі завжди на пару розмірів більше, що створює ефект обсягу і вільного крою. Піджак ніби з чоловічого плеча відмінно виглядає з легінсами, шортами, джинсами і кроп-топами, а також з худі і сукнями в білизняному стилі.
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Total look
Хейлі круто поєднує в образах речі одного відтінку, але різних фактур, демонструючи, наскільки виграшно виглядають такі комбінації. Робоча фішка, беріть на озброєння!
Андре Тан показав, як стильно одягатися (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Аксесуар як візитка
Великі сережки-кільця, геометричні окуляри, багатошарові ланцюжки, чокери, бейсболки, мікросумки і волосся в стилі slicked-back завершують образ і роблять його впізнаваним!
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