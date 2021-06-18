Андре Тан розповів, як легко підібрати сумку до сукні: колірні схеми

Сукні на гарячий сезон вже чекають в шафі, а ось сумку ви ще не купили? Правильно, спочатку варто звіритися з колірними схемами.
У своєму Instagram дизайнер Андре Тан показав на прикладах, які кольори сумок особливо вигідно підкреслять кольори суконь.
Для тих, хто ще не знав, як це робити, український дизайнер склав кілька колірних комбінацій. Андре радить просто вибирати будь-яку, яка більше сподобалася. І не забувати експериментувати і додавати більше фарб в це літо!
Колірна схема 1.
До рожевої сукні підійдуть такі відтінки.
Колірна схема 2
Червона сукня відмінно буде виглядати з такими відтінками.
Колірна схема 3
Зелений або "колір пляшки", як його ще називають, "дружить" з такими відтінками.
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Колірна схема 4
До блакитного підійдуть сумки наступних кольорів.
Колірна схема 5
Світло-коричневий, "тілесний", прекрасно поєднується з цими відтінками.
Не бійтеся експериментувати (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
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