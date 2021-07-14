Андре Тан розповів, чому ненавидить взуття Prada і назвав" золоті формули" стилю

"У 90% людей, на жаль, немає смаку. Але в моді існують певні формули. Якщо їх знати, то кожен може виглядати прекрасно. Навіть якщо немає часу на те, щоб тренувати смак. І моє завдання - дати формули, використовуючи які ти будеш завжди стильною. Не модною, але стильною", - сказав іменитий дизайнер.

У шоу-румі Андре Тана (фото: Відверто.LIVE)

Правила стилю від Андре Тана

Використовуйте принцип Паретто від моди: в гардеробі має бути 80% базових речей, 20% - фешн. Тоді вам буде легко відмовитися від застарілого одягу і замінити його більш актуальним.

Одягайтеся в монолуки. Це можуть бути як образи, зібрані з речей однієї колекції одного дизайнера, так і одяг одного кольору.

Комплектуй ансамблі 3 до 1: три "верхи" (блузи, гольфи тощо) - один "низ" (штани, спідниця, шорти).

"Коли ми говоримо з людьми, вони звертають увагу на наш "верх", і вже потім, між іншим, на "низ ", - говорить Андре Тан. - Тому у "верх" ми вкладаємо кошти, купуючи дорогі речі з хороших тканин. На штанці, спіднички - менше уваги, ми сидимо за столом, наш низ мало хто бачить, тут можна заощадити".

Забудьте про незручне взуття.

"У взутті найголовніше - комфорт, - переконаний Андре Тан. - Ми живемо в такий час, коли для людей в принципі найголовніше - комфорт. Ніхто вже не буде терпіти дискомфорт заради краси. Ніхто! Навіть якщо це Prada. Я ненавиджу взуття Prada, тому що на мене воно "не сідає". Мої ноги - просто як у лещатах! Хоча для інших це - ідеальне взуття".

Андре Тана в Prada не взуєш (фото: Відверто.LIVE)

Розумний вибір. Підбирайте речі хорошої якості, за якими легко доглядати і які можуть бути актуальними і через кілька років.

"Я закликаю людей перш за все розумно ставитися до свого гардеробу, - підсумував кутюр'є. - Наприклад, моя остання колекція - з еко-льна, який не забруднює навколишнє середовище. Це льон з переробленого очерету. Ці речі не потрібно здавати в хімчистку, досить пральної машинки. Їх можна буде надіти і через 5, і через 10 років, і бути в тренді".