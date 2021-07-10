Зіпсуйте будь-який образ: стиліст розповіла, які кольори точно не можна поєднувати

Серед величезного розмаїття кольорів і колірних схем існують такі, які виглядають невиграшно.

На думку стиліста Катерини Іонової, є цілих 6 колірних формул, які виглядають просто-напросто негарно. У своєму Instagram вона пояснила, чому вона так вважає.

Фуксія + Чорний

Дуже контрастне поєднання, грубе. Від нього йде велике емоційне навантаження.

Жовтий + зелений + червоний

Надто вже це поєднання кольорів асоціюється зі світлофором.

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Коричневий + Сірий + Чорний

Якщо брати чорний + сірий або чорний + коричневий, то ще нічого. Але втрьох ці кольори роблять один одного "брудними" і нудними.

Салатовий або м'ятний + чорний

Теж дуже контрастне і занадто емоційне поєднання.

Фуксія + Жовтий

Красиве поєднання, коли дивишся на фото або картинці. Якщо уявити в житті таке поєднання, то цілий день не витримаєш, втомишся.