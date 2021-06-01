Андре Тан розповів, як вибрати джинси, які завжди будуть в тренді

Бойфренди, які переживали колосальний успіх і популярність в останні сезони, а також скінні зараз - не найактуальніші. Але якщо ви любите цю модель, то хоча б пам'ятаєте: скінні найкраще поєднуються зі стрункими ніжками і вузькими стегнами.
Тим, хто любить епатажні речі, відмінно підійдуть джинси, виконані в техніці печворк. Найкраще носити їх з простими однотонними речами.
А ось річ поза модою і сезонів - джинси-бойфренди - це річ на століття для любителів класики. Щоб вони не виглядали нудно, носіть їх з широкими підворіттями.
Бойфренди можна сміливо поєднувати з каблуком, але лише - як один з варіантів, а не порятунок на кожен день. Балетки, кеди і кросівки в деяких образах з бойфрендами будуть виглядати куди більш органічно.
Вибирайте класику - не промахнетеся (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Моя головна порада: якщо ви хочете купити річ, яка дійсно не буде прив'язана до певного сезону і не стане антитрендом через кілька місяців, віддавайте перевагу лаконічному крою без декору. Потертості, стрази, вишивка - все це блискавично виходить з моди.