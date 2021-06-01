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Андре Тан розповів, як вибрати джинси, які завжди будуть в тренді

Автор: Тетяна Турчанікова

Український дизайнер Андре Тан розповів, як вибрати джинси, які будуть актуальними завжди, незалежно від модної течії.

Дизайнер дав цінні поради у своєму Instagram.

  • Бойфренди, які переживали колосальний успіх і популярність в останні сезони, а також скінні зараз - не найактуальніші. Але якщо ви любите цю модель, то хоча б пам'ятаєте: скінні найкраще поєднуються зі стрункими ніжками і вузькими стегнами.
  • Тим, хто любить епатажні речі, відмінно підійдуть джинси, виконані в техніці печворк. Найкраще носити їх з простими однотонними речами.
  • А ось річ поза модою і сезонів - джинси-бойфренди - це річ на століття для любителів класики. Щоб вони не виглядали нудно, носіть їх з широкими підворіттями.
  • Бойфренди можна сміливо поєднувати з каблуком, але лише - як один з варіантів, а не порятунок на кожен день. Балетки, кеди і кросівки в деяких образах з бойфрендами будуть виглядати куди більш органічно.

Андре Тан розповів, як одягнутися на співбесіду, щоб робота була ваша

Вибирайте класику - не промахнетеся (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Моя головна порада: якщо ви хочете купити річ, яка дійсно не буде прив'язана до певного сезону і не стане антитрендом через кілька місяців, віддавайте перевагу лаконічному крою без декору. Потертості, стрази, вишивка - все це блискавично виходить з моди.

Нагадаємо, Андре Тан дав п'ять лайфхаків, як завжди виглядати стильно.

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