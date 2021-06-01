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Андре Тан рассказал, как выбрать джинсы, которые всегда будут в тренде

Автор: Татьяна Турчаникова

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как выбрать джинсы, которые будут актуальными всегда, вне зависимости от модного течения.

Дизайнер дал ценные советы в своем Instagram.

  • Бойфренды, которые переживали колоссальный успех и популярность в последние сезоны, а также скинни сейчас - не самые актуальные. Но если вы любите эту модель, то хотя бы помните: скинни лучше всего сочетаются со стройными ножками и узкими бедрами.
  • Тем, кто любит эпатажные вещи, отлично подойдут джинсы, выполненные в технике пэчворк. Лучше всего носить их с простыми однотонными вещами.
  • А вот вещь вне моды и сезонов - джинсы-бойфренды - это вещь на века для любителей классики. Чтобы они не выглядели скучно, носите их с широкими подворотами.
  • Бойфренды можно смело сочетать с каблуком, но лишь - как один из вариантов, а не спасение на каждый день. Балетки, кеды и кроссовки в некоторых образах с бойфрендами будут смотреться куда более органично.

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Выбирайте классику - не промахнетесь (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Мой главный совет: если вы хотите купить вещь, которая действительно не будет привязана к определенному сезону и не станет антитрендом через несколько месяцев, отдавайте предпочтение лаконичному крою без декора. Потертости, стразы, вышивка - все это молниеносно выходит из моды.

Напомним, Андре Тан дал пять лайфхаков, как всегда выглядеть стильно.

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