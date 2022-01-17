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Еволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанки

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Понеділок 17 січня 2022 21:23
Еволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанки Емілі Ратаковскі обожнює пробувати нові зачіски (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Емілі Ратаковскі, яка в минулому році стала мамою, останнім часом рідко з'являється в мережі. Тому новий пост моделі і бізнесвумен став для шанувальників справжнім сюрпризом.

Особливо, якщо врахувати, що молода мама постала в новому образі і з новою зачіскою. Розбираємося, як її повторити, а також згадуємо і інші експерименти з волоссям знаменитої красуні.

Емілі Ратаковскі рідко змінює звичному стилю – зірка вже багато років вибирає шоколадний відтінок волосся, який відмінно контрастує з її смаглявою шкірою. Не так давно вона здивувала громадськість, перефарбувавшись в блондинку. Але світле волосся дівчина так само стрімко змінила на звичний тон, коли контракт з Kerastase, обличчям якого вона є, дозволив це зробити.

Еволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанкиЕволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанкиЕмілі встигла побувати блондинкою, але колір не прижився (фото: instagram.com/emrata)

Проте, Емілі періодично оновлювала зачіску, варіюючи довжину локонів і текстуру, а також періодично граючи з пасмами біля лиця. З вагітністю волосся стало значно коротше, до того ж Емілі зробила собі "драбинку", яка додала образу легкості.

Еволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанкиЕволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанкиЕволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанкиЕволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанкиЕволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанкиЕволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанки

Але все ж не змінювала звичного стилю (фото: instagram.com/emrata)

Цього разу Ратаковскі зважилася на одну з наймодніших зачісок цього року. Модель постала з варіацією "восьминога", який вже побив рекорди пошукових запитів. Волосся трохи нижче плечей, зістрижене плавним каскадом, доповнює кокетливий чубчик у французькому стилі.

Еволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанки

Нова зачіска Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Повторити зачіску Емілі, як в її новому пості, легко з мінімумом інструментів. Нам знадобиться плойка великого діаметру або праску, а також лак сильної фіксації. Волосся потрібно злегка підкрутити для обсягу, зачесати назад, прибравши проділ і закріпити.

Еволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанкиЕволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанкиЕволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанкиЕволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанкиЕволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанкиЕволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанки

Еволюція стилю Емілі Ратаковскі: від томної брюнетки до кокетливої парижанкиЕмілі небайдужа до високих зачісок (фото: instagram.com/emrata)

Ще одна пристрасть Ратаковскі – високі зачіски. Повсякденну варіацію дівчина майстерно створює сама за допомогою шпильок і стрічок. А для червоної доріжки стилісти роблять сучасні варіації "черепашки", хвости і низькі пучки з випущеними біля скронь пасмами. Виходить неймовірно стильно і вишукано.

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