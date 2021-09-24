Белла Хадід в модних брюках і пікантному топі похвалилася залізним пресом

В блозі моделі можна знайти масу фото у цьому вбранні, що допоможе розглянути його з усіх боків.

Белла Хадід позує в широких спортивних брюках, немов з 90-х, які в цьому сезоні знову повернулися в гардероби модниць. Доповнив їх бордовий топ з горловиною, довгими рукавами з рукавичками і вирізами під руками. На ноги знаменитість взула масивні сірі кросівки, на яких зробила особливий акцент у своєму пості. Над їх ескізом працював знаменитий японський художник-ілюстратор Хадзіме Сораяма.

З аксесуарів Белла підібрала великі золоті сережки-кільця, а також годинник - вишукані прикраси створили незвичайний контраст зі спортивними речами. Але молодша Хадід обожнює такі поєднання непоєднуваного.

Белла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)