UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Белла Хадид в модных брюках и пикантном топе похвасталась железным прессом

Автор: RBC.UA

Белла Хадид составила новый ультрамодный лук на основе стильных вещей. Вдохновляемся одной из самых популярных моделей современности!

В блоге модели можно найти массу фото в этом наряде, что поможет рассмотреть его со всех сторон.

Белла Хадид позирует в широких спортивных брюках, словно из 90-х, которые в этом сезоне вновь вернулись в гардеробы модниц. Дополнил их бордовый топ с горловиной, длинными рукавами с перчатками и вырезами под руками. На ноги знаменитость обула массивные серые кроссовки, на которых сделала особенный акцент в своем посте. Над их эскизом работал знаменитый японский художник-иллюстратор Хадзимэ Сораямаю

Из аксессуаров Белла подобрала крупные золотые серьги-кольца, а также часы - изысканные украшения создали необычный контраст со спортивными вещами. Но младшая Хадид обожает такие сочетания несочетаемого.

Белла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Напомним, ранее младшая сестра Беллы - Джиджи - отметила первый день рождения своей дочери Хай. Необычные семейные фото показала в своем блоге и Белла. Тетя просто в восторге от малышки и призналась, что многому у нее научилась.

Читайте LITE в Google News
Модные трендыШоу-бизнес