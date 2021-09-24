Белла Хадид в модных брюках и пикантном топе похвасталась железным прессом

Белла Хадид составила новый ультрамодный лук на основе стильных вещей. Вдохновляемся одной из самых популярных моделей современности!
В блоге модели можно найти массу фото в этом наряде, что поможет рассмотреть его со всех сторон.
Белла Хадид позирует в широких спортивных брюках, словно из 90-х, которые в этом сезоне вновь вернулись в гардеробы модниц. Дополнил их бордовый топ с горловиной, длинными рукавами с перчатками и вырезами под руками. На ноги знаменитость обула массивные серые кроссовки, на которых сделала особенный акцент в своем посте. Над их эскизом работал знаменитый японский художник-иллюстратор Хадзимэ Сораямаю
Из аксессуаров Белла подобрала крупные золотые серьги-кольца, а также часы - изысканные украшения создали необычный контраст со спортивными вещами. Но младшая Хадид обожает такие сочетания несочетаемого.
Напомним, ранее младшая сестра Беллы - Джиджи - отметила первый день рождения своей дочери Хай. Необычные семейные фото показала в своем блоге и Белла. Тетя просто в восторге от малышки и призналась, что многому у нее научилась.