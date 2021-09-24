Белла Хадид в модных брюках и пикантном топе похвасталась железным прессом

В блоге модели можно найти массу фото в этом наряде, что поможет рассмотреть его со всех сторон.

Белла Хадид позирует в широких спортивных брюках, словно из 90-х, которые в этом сезоне вновь вернулись в гардеробы модниц. Дополнил их бордовый топ с горловиной, длинными рукавами с перчатками и вырезами под руками. На ноги знаменитость обула массивные серые кроссовки, на которых сделала особенный акцент в своем посте. Над их эскизом работал знаменитый японский художник-иллюстратор Хадзимэ Сораямаю

Из аксессуаров Белла подобрала крупные золотые серьги-кольца, а также часы - изысканные украшения создали необычный контраст со спортивными вещами. Но младшая Хадид обожает такие сочетания несочетаемого.

Белла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)