Бездоганна: Белла Хадід показала, як створити розкішний образ для новорічних свят

Белла Хадід – одна з найбільш стильних моделей сучасності. Дівчина обожнює надихати своїми прикладами фанатів, часто показуючи їм незвичайні образи для повсякденного життя. А напередодні свят взяла участь у зйомці для американського бренду Michael Kors, обличчям якого є. Для фотосесії молодшій Хадід підібрали розкішний образ, який може стати відмінним прикладом при створенні новорічного лука. Надихаємося, як стати королевою цього вечора!

Белла у новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/bellahadid)

Беллі підібрали чорне плаття з рукавами-ліхтариками і підкресленою лінією талії. Через крій воно виглядало досить скромно як для Белли, але тканина, покрита блискітками, додала потрібну зухвалу і грайливу нотку. Доповнили образ сріблясті босоніжки на високому каблуці, сумочка через плече на масивному ланцюжку в тон взуттю. З аксесуарів також Беллі підібрали сережки-кільця і об'ємне кільце у вигляді ланцюжка. Волосся зірки зібрали в пучок на потилиці. Макіяж і манікюр майстри виконали в приглушеній теплій гамі: коричневі тіні, золотистий хайлайтер, яскраві губи і такого ж кольору нігті... Вийшло стильно і гармонійно!

"Що робить вас зіркою? Наша нова святкова кампанія @michael kors", - написала Белла, зазначивши всіх, хто працював над цією зйомкою. Фанати відзначили пост численними лайками та коментарями. Багато хто відзначив, що Хадід неймовірно надихнула їх і додала святкового настрою.

Нагадаємо, раніше Джіджі Хадід продемонстрировала фото з новонародженою дочкою.