Бездоганна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі в яскравому плащі і на шпильках вирушила на прогулянку

Роузі зняли папараці під час її виходу з офісу, куди вона прибула, як видно, на зустріч. Супермодель виглядала жіночно і стильно, вибравши вбрання у соковитих тонах.

Роузі в новому образі (фото: instagram.com/harpersbazaarukraine)

Основу образу склали вузька спідниця-футляр, а також блуза вільного крою молочного відтінку. Вони відмінно поєднувалися зі шкіряним плащем соковитого персикового кольору, який Роузі накинула на плечі. До речі, це одна з найбільш актуальних речей в цьому сезоні, яку встигла придбати собі практично кожна зірка.

Завершують образ коханої Джейсона Стетхема об'ємна сумка з трикотажу великої в'язки, а також витончені туфлі на шпильках з квадратним носком від Bottega Veneta. Захисну маску супермодель вибрала також незвичайну: з тонкої блискучої тканини. Виглядала вона приголомшливо: лаконічно і стильно.