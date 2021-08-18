Блискучі тканини і оверсайз: стиліст розповіла про головні тренди літа 2022
Літо майже закінчилося і, розбираючи речі, волею-неволею замислюєшся: викинути або залишити на наступний теплий сезон? От би знати, що буде модно влітку 2022!
Стиліст Рита Степанченко "заглянула в майбутнє" і закрила в своєму Instagram питання на тему "а чи буде це актуально". ⠀
Мікс з елегантності і сексуальності завжди в тренді (фото: instagram.com/leoniehanne)
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Що буде в тренді влітку 2021:
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буде блиск. Важкі часи завжди призводять до блиску, свята, пір'я і паєток
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буде більше облягання і прозорості (гіперсексуальні облягаючі сукні і топи
- залишиться оверсайз
- кроп-топи і бра-топи теж залишаються
- драпірування і дрібне плісе на топах / сукнях
- чорно-білий принт і колорблок увійшов в тренди навесні 2021 і залишиться влітку 2022
- зелені відтінки дійдуть до 2022 року
- з'явиться більше чистих відтінків
- бахрома не покидає подіум і тренди
- додасться мікс з елегантності і сексуальності - античні сукні
- про взуття: все що є зараз залишиться + додасться платформа на босоніжках
- про сумки: з'являться принтовані моделі.
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