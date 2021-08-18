Блестящие ткани и оверсайз: стилист рассказала о главных трендах лета 2022
Лето почти закончилось и, разбирая вещи, волей-неволей задумываешься: выбросить или оставить на следующий теплый сезон? Вот бы знать, что будет модно летом 2022!
Стилист Рита Степанченко "заглянула в будуще" и закрыла в своем Instagram вопросы на тему "а будет ли это актуально". ⠀
Микс из элегантности и сексуальности всегда в тренде (фото: instagram.com/leoniehanne)
Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021
Что будет в тренде летом 2021:
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будет блеск. Трудные времена всегда приводят к блеску, празднику, перьям и пайеткам
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будет больше облегания и прозрачности (гиперсексуальные облегающие платья и топы)
- останется оверсайз
- кроп-топы и бра-топы тоже остаются
- драпировки и мелкое плиссе на топах / платьях
- черно-белый принт и колорблок вошел в тренды весной 2021 и останется летом 2022
- зеленые оттенки дойдут до 2022 года
- появится больше чистых оттенков
- бахрома не покидает подиум и тренды
- добавится микс из элегантности и сексуальности - античные платья
- про обувь: все что есть сейчас останется + добавится платформа на босоножках
- про сумки: появятся принтованные модели.
Раньше стилист рассказала о главном тренде осени: трикотажном тотал луке.
Также стилист открыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли: как выглядеть женственнно и сексуально.