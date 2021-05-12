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Лаконічно і стильно: Олена Зеленська в модному брючному костюмі підкорила мережу

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Києва, Середа 12 травня 2021 13:56
Лаконічно і стильно: Олена Зеленська в модному брючному костюмі підкорила мережу Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Lite

Олена Зеленська з'явилася на публіці в черговому продуманому до дрібниць образі. Перша леді України відвідала урочистий захід у Маріїнському палаці, присвячений запуску аудіогідів українською та англійською мовами.

Про цю подію вона розповіла в особистому блозі, а також продемонструвала свій новий образ.

Для події дружина президента України вибрала елегантний діловий костюм в класичному стилі, але з незвичайними деталями. Подовжений піджак і злегка розкльошені штани гірчично-коричневого відтінку вдало поєднувалися з топом такого ж забарвлення.

Яскравий акцент додала біла хустинка в горох, що перегукувалася з взуттям. Варто відзначити, що брючні костюми зараз неймовірно популярні. Так що Олена знову показала свою проінформованість в питаннях моди.

Лаконічно і стильно: Олена Зеленська в модному брючному костюмі підкорила мережуЛаконічно і стильно: Олена Зеленська в модному брючному костюмі підкорила мережуЛаконічно і стильно: Олена Зеленська в модному брючному костюмі підкорила мережуЛаконічно і стильно: Олена Зеленська в модному брючному костюмі підкорила мережуЛаконічно і стильно: Олена Зеленська в модному брючному костюмі підкорила мережу

Олена Зеленська в новому образі (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

З аксесуарів Олена підібрала трендові золотисті сережки, а також прихопила з собою захисну маску чорного кольору. Макіяж Зеленської був виконаний в палітрі всього лука.

"Аудіогід в Маріїнському палаці! Запуск відразу двома мовами - українською та англійською. Мені завжди приємно розповідати вам про запуск аудіогідів у різних куточках світу. У рамках проекту культурної дипломатії ми вже відкрили 16 україномовних аудіогідів за кордоном. І сьогодні вперше запускаємо англомовну версію в Україні...", - поділилася інформацією у своєму блозі перша леді. У відповідь, крім усього, вона отримала і багато компліментів своєму луку.

Раніше Олена Зеленська підкорила мережу стильним аутфітом у бежевих тонах.

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