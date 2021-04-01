Більше пристрасті: Кайлі Дженнер демонструє спокусливий образ в трендовому відтінку

Кайлі Дженнер обожнює одяг і стильні луки. У гардеробі наймолодшої із знаменитих сестер є відтінки всіх кольорів веселки. Але зараз вона вирішила додати більше пристрасті, вибравши для чергового аутфіта ягідно-червоний. І не прогадала!

Кайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Стильний ансамбль склали кроп-топ з одним "ажурним" рукавом, який відмінно підкреслив залізний прес моделі, а також шкіряні брюки з високою посадкою такого ж кольору. Доповнили образ сережки і кільце.

Як гуру б'юті-індустрії, макіяж Кайлі зробила нейтральний. Таким чином, ніщо не відволікало увагу від яскравого образу. Тим не менш, риси обличчя залишилися виразними і чіткими. Своє довге волосся, що вже відросло нижче пояса, вона поклала в легку укладку "мокрими" хвилями.

Як завжди, Кайлі зробила цілу галерею, щоб шанувальники могли розглянути її образ цілком і повністю. І вони залишили масу позитивних відгуків.