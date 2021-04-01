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Більше пристрасті: Кайлі Дженнер демонструє спокусливий образ в трендовому відтінку

Автор: Lite

Після недавнього експерименту з каре Кайлі Дженнер знову перевтілилася в довгокосу брюнетку. І показала, який колір відмінно підійде дівчатам з її типажем.

Кайлі запостила нову серію фото у своєму блозі.

Кайлі Дженнер обожнює одяг і стильні луки. У гардеробі наймолодшої із знаменитих сестер є відтінки всіх кольорів веселки. Але зараз вона вирішила додати більше пристрасті, вибравши для чергового аутфіта ягідно-червоний. І не прогадала!

Кайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Стильний ансамбль склали кроп-топ з одним "ажурним" рукавом, який відмінно підкреслив залізний прес моделі, а також шкіряні брюки з високою посадкою такого ж кольору. Доповнили образ сережки і кільце.

Як гуру б'юті-індустрії, макіяж Кайлі зробила нейтральний. Таким чином, ніщо не відволікало увагу від яскравого образу. Тим не менш, риси обличчя залишилися виразними і чіткими. Своє довге волосся, що вже відросло нижче пояса, вона поклала в легку укладку "мокрими" хвилями.

Як завжди, Кайлі зробила цілу галерею, щоб шанувальники могли розглянути її образ цілком і повністю. І вони залишили масу позитивних відгуків.

Раніше ми писали, що старша сестра Кайлі, Кім, зробила пост зі своїми дітьми, неймовірно розчуливши мережу.

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Новини України модатрендКайли Дженнер
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