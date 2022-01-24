Менше скромності, більше тіла: дизайнери показали, який одяг буде в тренді в 2022 (фото)

Отже, в дизайнерських колекціях майбутнього сезону було багато речей а-ля з дев'яностих і 2000-х років: мікро-міні-спідниці, високі підбори, блискучі топи і занижена талія.

А на іншому кінці спектра моди – лихоманка "Бріджертона", вона змусила дизайнерів звернутися до 18-го і 19-го століть як натхнення для їх драматичних постпандемічних образів.

як натхнення для їх драматичних постпандемічних образів. Яскраві смужки, сонцезахисні окуляри і купальники також стали популярними тенденціями, раз і назавжди підтвердивши, що сезон весна-літо 2022 наповнений оптимізмом.

Міні + декольте (фото: instagram.com/stellamccartney)

7 модних тенденцій, які будуть популярні в 2022

1. Міні і мікро

Від міні до мікро, довжина спідниць і суконь стає все більш і більш зухвалою. На подіумах – бунт 60-х зіткнувся з достатком нульових, тож і низька посадка, і висока мають місце бути.

2. Більше провокації

Декаданс – ще одна яскрава тема цього весняно-літнього сезону. Що це означає? Вибирайте яскравий, блискучий сексуальний одяг, з розрізами в найнесподіваніших місцях. Саме так: в тренді – підривне зваблювання, провокації і впевненість в собі, пора розстібатися!

Скромність – не в треді (фото: instagram.com/maisonvalentino)

3. Подорож у часі

Постпандемічний наряд став драматичним завдяки Louis Vuitton, де Ніколя Геск'єр представив майстер-клас з перетворення готики в гламур, поєднуючи старе з новим.

Інші дизайнери також заглядали в майбутнє при створенні своїх колекцій, пропонуючи божевільні творчі підходи до стилю 18-го і 19-го століть. У буквальному сенсі – історичний модний сезон.

Не бійтеся самовиражатися (фото: instagram.com/louisvuitton)

4. Диско

Від штанів-карго до блискучих топів, заниженої талії і грецьких драпіровок – 2000 рік повертається, хто тут по ньому сумував? Згадаймо Бейонсе в епоху Destiny's Child і надихнемося гламуром!

5. На пляж!

Можливо, це тому, що ми всі потребуємо спекотної відпустки, але пляжний одяг став хітом на показах колекцій весна-літо 2022.

На пляж! (фото: instagram.com/isabelmarant)

6. Суперполоска

Мода в 2022 стає двоколірною і графічною: тож чим сміливіша річ і чим більше вона кидається в очі, тим краще! Смужки будуть прикрашати все: сукні, костюми і сорочки, панами, юбки і шорти.

Смужка (фото: instagram.com/maisonvalentino)

7. Від сходу до заходу сонця

Одяг в 2022 році буде настільки яскравою, що вам знадобиться сонцезахисний фактор: в цьому сезоні палюча палітра повністю присвячена сонячним відтінкам. Від золотого до бурштинового, до випаленого оранжевого і вогненно-червоного – розгляньте цей візуальний вітамін D і виберіть, що вам до душі.

Більше сонця (фото: instagram.com/proenzaschouler)