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Ботфорти і міні-сукня: Кайлі Дженнер блищить в сміливому total pink образі

Новость на русском → США, Понеділок 08 березня 2021 20:32
Ботфорти і міні-сукня: Кайлі Дженнер блищить в сміливому total pink образі Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер продемонструвала новий незвичайний і сміливий образ, цього разу у рожевих тонах.

Фото однієї з найбільш багатих дівчат планети просто підкорило фанатів.

Образ Дженнер склали міні-сукня від Givenchy, ботфорти на плоскій підошві, а також крихітна сумочка. Своє довге волосся зірка мережі розпустила, а макіяж зробила в тон всьому образу. Кайлі присіла, спокусливо прогнувшись і показавши свою фігуру у всій красі. У підпису вона зазначила авторів свого вбрання, а у відповідь отримала цілий шквал компліментів.

Ботфорти і міні-сукня: Кайлі Дженнер блищить в сміливому total pink образіКайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Чому ти така красива?", "Цей рожевий, так!" "Барбі", "Кайлі, ти прекрасна", "Я не можу надивитися", "Така гаряча, Кайлі", "Ідеал", - пишуть їй фанати.

Пізніше Кайлі виклала в мережу знімок зі своєї вбиральні, де стоїть маса різнобарвного взуття і яскравих сумочок різних форм і розмірів. Здається, Дженнер готова дивувати своїми знаменитими образами на теплий сезон!

Раніше ми писали, які наймодніші джинси демонструвала зірка.

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