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Ботфорты и мини-платье: Кайли Дженнер блистает в смелом total pink образе

Новина українською → США, Понедельник 08 марта 2021 20:32
Ботфорты и мини-платье: Кайли Дженнер блистает в смелом total pink образе Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер продемонстрировала новый необычный и смелый образ, в этот раз в розовых тонах.

Фото одной из самых богатых девушек планеты просто покорило фанатов.

Образ Дженнер составили мини-платье от Givenchy, ботфорты на плоской подошве, а также крошечная сумочка. Свои длинные волосы звезда сети распустила, а макияж сделала в тон всему образу. Кайли присела, соблазнительно прогнувшись и показав свою фигуру во всей красе. В подписи она отметила авторов своего наряда, а в ответ получила целый шквал комплиментов.

Ботфорты и мини-платье: Кайли Дженнер блистает в смелом total pink образеКайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Почему ты такая красивая?", "Этот розовый, да!", "Барби", "Кайли, ты прекрасна", "Я не могу насмотреться", "Так горяча, Кайли", "Идеал", - пишут ей фанаты.

Позже Кайли выложила в сеть снимок со своей гардеробной, где стоит масса разноцветной обуви и ярких сумочек разных форм и размеров. Кажется, Дженнер готова удивлять своими знаменитыми образами на теплый сезон!

Ранее мы писали, какие самые модные джинсы демонстрировала звезда.

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