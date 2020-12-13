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Божественна: Катерина Кухар показала стильний новорічний цибуля

Автор: Lite

Катерина Кухар - телеперсона, яку глядачі просто обожнюють. Ще з "Танців з зірками 2020" вона перетворилася для них у джерело натхнення. Радує Катерина і вмінням стильно одягтися, і поділитися мудрістю.

Так, у своєму мікроблозі Кухар поділилася своєю сімейної традицией. Свою розповідь балерина проілюструвала яскравим новорічним фото. Оригінальний костюм від відомого модного будинку, вишуканий та затишний одночасно, голлівудська хвиля і яскравий макіяж з тінями-блискітками, Катерина в черговий раз показала, як виглядати на всі сто.

Катерина Кухар поділилася своєю новорічною традицією (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Навколо вже відчувається новорічний настрій і відчувається наближення чарів... Я усвідомила, що з появою дітей формуються і нові новорічні традиції... Наша найпопулярніша з року в рік - це розбивати "енну" кількість іграшок під час того, як ми прикрашаємо ялинку... Сьогодні до трьох новорічних іграшок додалася ваза декорована сусальним золотом, яку я купила в подарунок бабусі з першого гонорару в Японії. Але, як кажуть, на щастя!", - розповіла зірка.

Фолловери пораділи довгоочікуваному посту від зірки і назвали її просто божественною, а ще побажали, щоб розбиті речі приносили тільки щастя.

Нагадаємо, Катерина Кухар раніше надихнула фоловерів мудрістю, вона зізналася, що вважає важливим у житті: у кого це виходить, той непереможний!

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