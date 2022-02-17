Божественна краса: Джіджі і Белла Хадід знялися оголеними для Versace

"Сім'я - це невід'ємна частина мого життя, тож у фокусі кампанії - сильні і люблячі сестри", - розповіла Донателла Версаче, яка продовжує справу свого брата.

Дизайнер поділилася кадром з кампейну, на якому Джіджі і Белла позують повністю оголеними, прикриваючись тільки сумочками бренду і тримаючи в руках яблуко розбрату.

Відомо, що обидві моделі давно дружать знаходяться в тісній дружбі з Донателлою Версаче.

"Мої богині Versace", - підписала кадр Донателла (фото: instagram.com/donatella_versace)