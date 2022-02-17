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Божественная красота: Джиджи и Белла Хадид снялись обнаженными для Versace

Автор: Ольга Турчаникова

Супермодели Джиджи и Белла Хадид в очередной раз шокировали поклонников своей божественной красотой. Сестры приняли участие в съемках рекламной кампании весенне-летней коллекции 2022 года Versace, темой которой стала семья.

Снимком Донателла Версаче поделилась в своем Instagram.

"Семья – это неотъемлемая часть моей жизни, так что в фокусе кампании – сильные и любящие сестры", – рассказала Донателла Версаче, которая продолжает дело своего брата.

Дизайнер поделилась кадром из кампейна, на котором Джиджи и Белла позируют полностью обнаженными, прикрываясь только сумочками бренда и держа в руках яблоко раздора.

Известно, что обе модели давно дружат находятся в тесной дружбе с Донателлой Версаче.

"Мои богини Versace", - подписала кадр Донателла (фото: instagram.com/donatella_versace)

Раньше звездный визажист рассказала, как носить красную помаду, будто ты француженка.

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