Чорно-біла романтика: Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували ніжністю в публічному місці

Герцог і герцогиня Кембриджські днями відвідали церемонію вручення екологічної премії Earthshot Prize, засновниками якої є принца Вільяма і Королівський фонд.
Романтичні закулісні монохромні фото пари з'явилися на офіційній сторінці герцога і герцогині в Instagram.
На світському заході Кейт блищала в сукні в підлогу ніжного лавандового відтінку від Alexander McQueen. Варто відзначити, що герцогиня Кембриджська вже одягала її під час туру по Лос-Анджелесу в 2011 році, але тим самим тільки дотримала дрес-код заходу. Згідно з регламентом, гості повинні були прийти в своїх старих вбраннях, тим самим підтримавши ідею розумного споживання.
Принц Вільям одяг на церемонію оксамитовий піджак смарагдового відтінку, чорні штани і гольф в тон.
Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали світську подію (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
На чорно-білих фото відображені романтичні і атмосферні моменти пари. На одному з кадрів Вільям відкриває оксамитову завісу перед дружиною, обертається до неї, а Кейт посміхається йому у відповідь. На іншому знімку Кейт обійняла Вільяма ззаду, а він нахилив голову до дружини.
Варто зазначити, що через два дні після церемонії, 19 жовтня Кейт Міддлтон в якості почесного гостя відвідала захід, приурочений до старту кампанії в протидії алкогольній та наркотичній залежностям Taking Action on Addiction під егідою благодійної організація Forward Trust.
Кейт Міддлтон вийшла в світ в яскравому образі (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)
Герцогиня Кембриджська з'явилася на публіці в яскравому аутфіті – водолазці від Ralph Lauren і плісированій спідниці Christopher Kane. Її образ довершили бежеві туфлі теж від Ralph Lauren. Соковитий насичений лук Кейт доповнила невелика сумка від DeMellier за 407 доларів.
Нагадаємо, що раніше Кейт Міддлтон показала, як носити елегантне плаття з наймоднішим принтом сезону.