Чорно-біла романтика: Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували ніжністю в публічному місці

На світському заході Кейт блищала в сукні в підлогу ніжного лавандового відтінку від Alexander McQueen. Варто відзначити, що герцогиня Кембриджська вже одягала її під час туру по Лос-Анджелесу в 2011 році, але тим самим тільки дотримала дрес-код заходу. Згідно з регламентом, гості повинні були прийти в своїх старих вбраннях, тим самим підтримавши ідею розумного споживання.

Принц Вільям одяг на церемонію оксамитовий піджак смарагдового відтінку, чорні штани і гольф в тон.

Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали світську подію (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

На чорно-білих фото відображені романтичні і атмосферні моменти пари. На одному з кадрів Вільям відкриває оксамитову завісу перед дружиною, обертається до неї, а Кейт посміхається йому у відповідь. На іншому знімку Кейт обійняла Вільяма ззаду, а він нахилив голову до дружини.

Варто зазначити, що через два дні після церемонії, 19 жовтня Кейт Міддлтон в якості почесного гостя відвідала захід, приурочений до старту кампанії в протидії алкогольній та наркотичній залежностям Taking Action on Addiction під егідою благодійної організація Forward Trust.

Кейт Міддлтон вийшла в світ в яскравому образі (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Герцогиня Кембриджська з'явилася на публіці в яскравому аутфіті – водолазці від Ralph Lauren і плісированій спідниці Christopher Kane. Її образ довершили бежеві туфлі теж від Ralph Lauren. Соковитий насичений лук Кейт доповнила невелика сумка від DeMellier за 407 доларів.