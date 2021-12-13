Давно не модно: стиліст показала головні антитренди нарядів на Новий рік

Новий рік наближається! Якщо є добірка з актуальними святковими образами, то повинна бути також і з нарядами, які точно не варто розглядати для наближаються свят.
Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Самаль Сан.
Яскраво і незвично (фото: instagram.com/hoskelsa)
Навіть якщо плаття продається в новій колекції, морально воно може давно застаріти, впевнена Самаль. Наприклад, залиште в спокої бандажні сукні, сукні з гіпюру в обліпку, атласні моделі в квіточку.
Пам'ятайте, що баска на платті втратила актуальність ще кілька років тому, модель маллет (ззаду спідниця довга, спереду до колін) - вже не актуальна, а спідниця-тюльпан на платті - теж поганий варіант для вечірки.
Як не варто вбиратися на Новий рік (фото: instagram.com/streetstyle_looks)
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