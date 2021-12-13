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Давно не модно: стиліст показала головні антитренди нарядів на Новий рік

Автор: Тетяна Турчанікова

Новий рік наближається! Якщо є добірка з актуальними святковими образами, то повинна бути також і з нарядами, які точно не варто розглядати для наближаються свят.

Про це розповіла у своєму Instagram стиліст Самаль Сан.

Яскраво і незвично (фото: instagram.com/hoskelsa)

Навіть якщо плаття продається в новій колекції, морально воно може давно застаріти, впевнена Самаль. Наприклад, залиште в спокої бандажні сукні, сукні з гіпюру в обліпку, атласні моделі в квіточку.

Пам'ятайте, що баска на платті втратила актуальність ще кілька років тому, модель маллет (ззаду спідниця довга, спереду до колін) - вже не актуальна, а спідниця-тюльпан на платті - теж поганий варіант для вечірки.

Головні антитренди нарядів на Новий рік

  • Короткі сукні з мереживом

  • Спідниця-пачка

  • Бандажні сукні

  • Комбінезон-скінні

  • Сукні та спідниці з басками

  • "Лялькові сукні"

  • Мереживні вставки

Як не варто вбиратися на Новий рік (фото: instagram.com/streetstyle_looks)

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