Не роби так: топ-7 частих помилок зимового гардеробу

7 помилок зимового жіночого гардеробу:

1. Скаржитися, що холодно, але носити взуття на тонкій підошві і не використовувати теплі шкарпетки. Чим масивніше підошва - тим далі нога від холодної землі. Купувати осіннє і зимове взуття, в якому ви багато часу проводите на вулиці, варто такого розміру, щоб туди помістився товстий носок. Ноги в теплі - значить, і тілу вже не так холодно.



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2. Скаржитися, що холодно, але носити джинси (та ще й скіні). У вовняних брюках набагато тепліше!



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3. Скаржитися, що холодно, але не носити шари. Набагато ефективніше утеплитися пуховим жилетом під пальто, ніж шарфиком. Жилет не влазить під пальто? Маленьке, значить, пальто. Сорочка не лізе під светр? Ну ви зрозуміли.



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4. Скаржитися, що зимовий одяг повнить, при цьому носити шуби, пальто, парки короткі і тісні в грудях. Звичайно, вони повнять. Модель довше і просторіше - і ось вже не повнить.



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5. Думати, що пальто з чобітьми - цього достатньо для опису модного комплекту. Тісне приталене коротке пальто, з - під якого стирчить спідниця по коліно, а до них - чоботи і шматок ноги в колготках, - це точно не модний образ.

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6. Коміри-ковбаси. Комір-стійка (я люблю в 1 шар) - це ОК. 2 шари - на мій погляд, не кожна шия витримає. Дуже багатьох така модель робить монолітними в шиї-грудях. А вже ковбаса з декількох шарів тим більше. І взимку вона точно не поміститься під куртку і пальто.

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7. Носити трикотажні спортивні штани тільки з толстовкою. Штани класні і теплі, але можна носити з сорочками, светрами, піджаками. Не толстовкою єдиною.

Ілюстративне фото (instagram.com/vanda.style)