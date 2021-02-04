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Дика орхідея: Барбара Палвін в пишній спідниці і гольфі захопила неземною красою

Автор: Lite

Барбара Палвін представила фанатам свою нову зйомку для бренду BVLGARI. Дівчина позує в жіночому образі, який склали пишна гофрована спідниця і гольф рожево-бордового відтінку, який ідеально поєднувався з квітами у волоссі моделі. На цьому тлі сумка в бежевому кольорі із золотистим ланцюжком виглядала особливо ефектно.

Барбара підкорила мережу новим кампейном (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Макіяж Барбарі зробили натуральний, виділивши її сіро-блакитні очі з допомогою коричневих тіней, а пухкі губи - відтінком в тон орхідеям. Виглядала одна з найпопулярніших у світі моделей (на її сторінку в Instagram підписано понад 15 млн фоловерів) просто чудово. "Неземна", "Королева", "Прекрасна!", "Ти найкрасивіша", - пишуть шанувальники "ангела".

Також нещодавно Барбара запостила фото, де вона позує з каре. Дівчина ніяк не може вирішити, відрощувати волосся або знову зробити собі ефектну стрижку. Одного разу вона запитала поради у своїх фанатів, але вони розділилися на два табори. Тому вирішувати їй тепер доведеться самій.

Барбара ніяк не зважиться на стрижку (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Раніше зачіску поміняла ще одна героїня світських хронік, давня подруга Барбари - Наталія Водянова. Вона стала блондинкою після довгого періоду з натуральним відтінком.

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