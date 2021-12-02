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Душа і обличчя Києва - у новій сміливій колекції GUDU (фото)

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Четвер 02 грудня 2021 21:51
Душа і обличчя Києва - у новій сміливій колекції GUDU (фото) Бренд GUDU презентував колекцію весна-літо 2022 (колаж Lite)
Автор: Володимир Костирін

Популярний український бренд GUDU показав нову весняно-літню колекцію, яка не змогла б статися без Києва.

Про сміливу та елегантну колекцію розповів Lite дизайнер бренду Лаша Мдінарадзе.

"Київ - місто-магніт. Він притягує до себе творчих людей, щоб потім об'єднати їх енергію в один потужний потік. Саме завдяки йому в новій колекції зустрілися мода, музика і мистецтво", - говорить він.

Обличчям колекції стала ді-джей Гаель Абакарова. Вона також надихнула дизайнера вперше не приховувати обличчя моделей, а підкреслювати їх індивідуальність.

Так мода тут з'єдналася з музикою.

Душа і обличчя Києва - у новій сміливій колекції GUDU (фото)

Гаель Абакарова - обличчя нової колекції GUDU (фото: GUDU)

До речі, на арт-складову колекції вплинула важлива в історії Києва людина - Казимир Малевич - він народився тут понад сто років тому, але його роботи абсолютно не втратили актуальності.

За словами Мдінарадзе, йому близький підхід художника, який сильне візуальне наповнення поєднував з простими, але вивіреними формами.

Його вплив можна помітити в принтах нової колекції та використанні петчворку, який в різних інтерпретаціях регулярно з'являється в колекціях GUDU.

Ще одним ключовим учасником колекції стала вулиця з її одночасним хаосом і порядком, сірістю і різноманітністю, що відображають обличчя і душу цього міста.

Вуличний вплив тут виражено вінтажним денімом, з яким бренд працює вперше, практичними силуетами та міксом кольорів і фактур, адже справжня вулиця не може бути однорідною та ідеально вивіреною.

"Ідея колекції будувалася на синергії різних людей і любові до Києва", - наголосив Лаша.

Душа і обличчя Києва - у новій сміливій колекції GUDU (фото)Душа і обличчя Києва - у новій сміливій колекції GUDU (фото)Душа і обличчя Києва - у новій сміливій колекції GUDU (фото)Душа і обличчя Києва - у новій сміливій колекції GUDU (фото)Душа і обличчя Києва - у новій сміливій колекції GUDU (фото)Душа і обличчя Києва - у новій сміливій колекції GUDU (фото)Душа і обличчя Києва - у новій сміливій колекції GUDU (фото)Душа і обличчя Києва - у новій сміливій колекції GUDU (фото)Душа і обличчя Києва - у новій сміливій колекції GUDU (фото)Душа і обличчя Києва - у новій сміливій колекції GUDU (фото)Душа і обличчя Києва - у новій сміливій колекції GUDU (фото)

Нова колекція весна-літо 2022 від дизайнера Лаші Мдінарадзе (фото: GUDU)

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