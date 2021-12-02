Душа и лицо Киева - в новой смелой коллекции GUDU (фото)
Популярный украинский бренд GUDU показал новую весенне-летнюю коллекцию, которая не смогла бы случиться без Киева.
О смелой и элегантной коллекции рассказал Lite дизайнер бренда Лаша Мдинарадзе.
"Киев - город-магнит. Он притягивает к себе творческих людей, чтобы затем объединить их энергию в один мощнейший поток. Именно благодаря ему в новой коллекции встретились мода, музыка и искусство", - говорит он.
Лицом коллекции стала ди-джей Гаэль Абакарова. Она также вдохновила дизайнера впервые не скрывать лица моделей, а подчеркивать их индивидуальность.
Так мода здесь соединилась с музыкой.
Гаэль Абакарова - лицо новой коллекции GUDU (фото: GUDU)
Кстати, на арт-составляющую коллекции повлиял важный в истории Киева человек - Казимир Малевич - он родился здесь более ста лет назад, но его работы абсолютно не потеряли актуальности.
По словам Мдинарадзе, ему близок подход художника, который сильное визуальное наполнение сочетал с простыми, но выверенными формами.
Его влияние можно заметить в принтах новой коллекции и использовании пэтчворка, который в разных интерпретациях регулярно появляется в коллекциях GUDU.
Еще одним ключевым участником коллекции стала улица с ее одновременным хаосом и порядком, серостью и разнообразием, отражающими лицо и душу этого города.
Уличное влияние здесь выражено винтажным денимом, с котором бренд работает впервые, практичными силуэтами и миксом цветов и фактур, ведь настоящая улица не может быть однородной и идеально выверенной.
"Идея коллекции строилась на синергии разных людей и любви к Киеву", - подчеркнул Лаша.
Новая коллекция весна-лето 2022 от дизайнера Лаши Мдинарадзе (фото: GUDU)
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