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Душа и лицо Киева - в новой смелой коллекции GUDU (фото)

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Четверг 02 декабря 2021 21:51
Душа и лицо Киева - в новой смелой коллекции GUDU (фото) Бренд GUDU презентовал коллекцию весна-лето 2022 (коллаж Lite)
Автор: Владимир Костырин

Популярный украинский бренд GUDU показал новую весенне-летнюю коллекцию, которая не смогла бы случиться без Киева.

О смелой и элегантной коллекции рассказал Lite дизайнер бренда Лаша Мдинарадзе.

"Киев - город-магнит. Он притягивает к себе творческих людей, чтобы затем объединить их энергию в один мощнейший поток. Именно благодаря ему в новой коллекции встретились мода, музыка и искусство", - говорит он.

Лицом коллекции стала ди-джей Гаэль Абакарова. Она также вдохновила дизайнера впервые не скрывать лица моделей, а подчеркивать их индивидуальность.

Так мода здесь соединилась с музыкой.

Душа и лицо Киева - в новой смелой коллекции GUDU (фото)

Гаэль Абакарова - лицо новой коллекции GUDU (фото: GUDU)

Кстати, на арт-составляющую коллекции повлиял важный в истории Киева человек - Казимир Малевич - он родился здесь более ста лет назад, но его работы абсолютно не потеряли актуальности.

По словам Мдинарадзе, ему близок подход художника, который сильное визуальное наполнение сочетал с простыми, но выверенными формами.

Его влияние можно заметить в принтах новой коллекции и использовании пэтчворка, который в разных интерпретациях регулярно появляется в коллекциях GUDU.

Еще одним ключевым участником коллекции стала улица с ее одновременным хаосом и порядком, серостью и разнообразием, отражающими лицо и душу этого города.

Уличное влияние здесь выражено винтажным денимом, с котором бренд работает впервые, практичными силуэтами и миксом цветов и фактур, ведь настоящая улица не может быть однородной и идеально выверенной.

"Идея коллекции строилась на синергии разных людей и любви к Киеву", - подчеркнул Лаша.

Душа и лицо Киева - в новой смелой коллекции GUDU (фото)Душа и лицо Киева - в новой смелой коллекции GUDU (фото)Душа и лицо Киева - в новой смелой коллекции GUDU (фото)Душа и лицо Киева - в новой смелой коллекции GUDU (фото)Душа и лицо Киева - в новой смелой коллекции GUDU (фото)Душа и лицо Киева - в новой смелой коллекции GUDU (фото)Душа и лицо Киева - в новой смелой коллекции GUDU (фото)Душа и лицо Киева - в новой смелой коллекции GUDU (фото)Душа и лицо Киева - в новой смелой коллекции GUDU (фото)Душа и лицо Киева - в новой смелой коллекции GUDU (фото)Душа и лицо Киева - в новой смелой коллекции GUDU (фото)

Новая коллекция весна-лето 2022 от дизайнера Лаши Мдинарадзе (фото: GUDU)

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