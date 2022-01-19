Дженніфер Лопес в шкіряній куртці на голе тіло викликала фурор в мережі: і їй 52!

Шкіряний топ, який нагадує верх від купальника, Джей Ло одягла буквально на голе тіло. Він відмінно поєднувався з білою спідницею з високою посадкою і резинкою на талії. Завершила образ куртка-косуха, зшита за класичним кроєм: її прикрасили ефектні лацкани, відкладний комір і пояс.

Сексуальний образ розбавили численні прикраси: ланцюги, підвіски і браслети Bvlgari зробили його жіночним і елегантним. А завершили лук гладкий кінський хвіст і макіяж з легким бронзатором і нейтральним відтінком губ.

Чи варто говорити, що фанати завмерли від захвату: багато з них зізналися, що візьмуть на озброєння образ діви. Інші просто захопилися, що зірка виглядає в свої 52 настільки прекрасно.

Дженніфер Лопес вчить носити шкіряну куртку (фото: instagram.com/jlo)