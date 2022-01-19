Дженнифер Лопес в кожаной куртке на голое тело произвела фурор в сети: и ей 52!

Кожаный топ, который напоминает верх от купальника, Джей Ло надела буквально на голое тело. Он отлично сочетался с белой юбкой с высокой посадкой и резинкой на талии. Завершил образ куртка-косуха, сшитая по классическому крою: ее украсили эффектные лацканы, отложной воротник и пояс.

Сексуальный образ разбавили многочисленные украшения: цепи, подвески и браслеты Bvlgari сделали его женственным и элегантным. А завершили лук гладкий конский хвост и макияж с легким бронзатором и нейтральным оттенком губ.

Стоит ли говорить, что фанаты замерли от восторга: многие признались, что возьмут на вооружение образ дивы. Другие просто восхитились, что звезда выглядит в свои 52 столь прекрасно.

Дженнифер Лопес учит носить кожаную куртку (фото: instagram.com/jlo)