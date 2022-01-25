Джулія Фокс – нова ікона стилю: як змінилися образи актриси після зустрічі з Каньє Уестом

Вже на другому побаченні Уест зробив Джулії оригінальний подарунок, буквально заповнивши кімнату в готелі дизайнерськими речами. Про таку романтику зі змістом актриса розповіла пресі сама, зізнаючись, що буквально потрапила в казку. Але у Каньє тут явно був свій інтерес.

З цього моменту дівчину стали викривати в носінні брендів, які обожнює Кім Кардашьян. Джулія стала підбирати вбрання в дусі своєї попередниці, раз по раз змушуючи публіку порівнювати її з екс-дружиною музиканта.

Після цього пара стала з'являтися на світських подіях і показах. Причому над образами закоханих явно добре працюють стилісти. На паризькому Тижні моди Каньє і Джулія стали головними зірками, з'явившись на публіці в парних луках: total denim і total leather.

Тепер Джулія все частіше миготить в списках модних інфлюенсерів і змушує говорити про себе весь світ. Не дивно, що роман пари тут же стали вважати взаємовигідним і "за розрахунком".

Джулія Фокс після роману з репером (фото: instagram.com/juliafox; Getty Images)

Так, настільки пильну увагу до образів своєї дівчини з боку Уеста можна було б назвати милим жестом, якби те ж саме він не витворяв з усіма своїми коханими. Так, свого часу він змусив Ембер Роуз зняти відверті сукні і одягти бездоганно строєні костюми. А про перетворення Кім з без смаку одягненої зірки реаліті-шоу в ікону стилю, і зовсім складають легенди.

До відносин з Каньє вона обожнювала вбрання на межі, поєднуючи спортивні костюми і шпильки. А після – завела дружбу з метрами модної індустрії і заснувала свій фешн-бізнес. При цьому довгий час Кім була головною моделлю всіх брендів Каньє. Кращої реклами не придумаєш!

Схоже, по тому ж шляху хоче провести Каньє і нову кохану. Поки що він буквально вводить її в модні кола, а потім – хто знає, подарує цілу кімнату одягу зі своєї нової колаборації Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, яку анонсував днями.

Джулія Фокс до роману з репером (фото: instagram.com/juliafox; Getty Images)