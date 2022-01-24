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Каньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостей

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Понеділок 24 січня 2022 14:45
Каньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостей Каньє Уест і Джулія Фокс на паризькому Тижні моди (credit: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Каньє Уест і його нова кохана Джулія Фокс прилетіли в Париж на тиждень високої моди, який стартувала вчора, і очікувано стали найбільш обговорюваними гостями показів.

Це перша поява пари на публіці після того, як вони вирішили офіційно оголосити про свій роман, а тому вона привернула увагу світових ЗМІ.

Вбрання музикант і актриса вибирають виключно в одному стилі, що, як видно, має символізувати їх єднання.

Як Каньє, так і Джулія одягли для шоу Kenzo стильні аутфіти з деніму, доповнені сміливими трендовими деталями. Репер красувався в блакитних джинсах, а також об'ємній куртці такого ж кольору, доповнивши образ масивними гумовими чобітьми і чорними сонцезахисними окулярами.

Каньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостейКаньє Уест і Джулія Фокс на показі Kenzo (фото: Getty Images; instagram.com/juliafox)

А його дівчина одягла укорочений піджак з конусами на грудях в дусі Мадонни, а також джинси із заниженою талією, які плавно "перетікали" в гостроносі ботильйони.

З аксесуарів актриса підібрала чорні шкіряні рукавички, сумочку їм в тон, а також масивні сережки із золотого металу. Б'юті-образ завершили макіяж з перебільшено довгими стрілками і пучок на потилиці.

Каньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостейКаньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостейКаньє Уест і Джулія Фокс на показі Schiaparelli (фото: Getty Images; instagram.com/voguefrance)

Для показу Schiaparelli знаменитості одягнути також практично однаково. Обидва вибрали шкіряні тотал луки. Причому Каньє знову показав свою любов до балаклав, які повністю закривають обличчя. А Джулія – до масивних аксесуарів.

Крім Kenzo і Schiaparelli, свої шоу вже демонстрували ALAÏA, Paco Rabanne та інші будинки. Пропонуємо вивчити стильні образи з перших днів паризького Тижня моди.

Каньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостейКаньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостейКаньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостейКаньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостейКаньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостейКаньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостейКаньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостейКаньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостейКаньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостейКаньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостейКаньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостейКаньє Уест і Джулія Фокс – зірки стрітстайлу на Тижні моди в Парижі: яскраві образи пари та інших гостей

Гості перших показів (фото: Getty Images; instagram.com/pharrell; instagram.com/kenzo)

Також дивіться культові образи Тьєррі Мюглера, які демонструють Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості.

Раніше ми писали, як пройшов показ останньої колекції Вірджила Абло для Louis Vuitton в рамках Паризького тижня моди 2022.

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