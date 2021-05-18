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Без міні і декольте: стиліст показала, яку сукню вибрати на випускний в 2021 році

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Вівторок 18 травня 2021 10:01
Без міні і декольте: стиліст показала, яку сукню вибрати на випускний в 2021 році Як одягнутися на випускний в 2021 році (фото: instagram.com/lovegrace_e)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ошатне плаття влітку - справа потрібна! Випускні, велика подія для дівчаток і мам, а ще ж є весілля, фестивалі, корпоративи, фотосесії. При виборі вбрання на таку подію важливі елегантність і доречність.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Саме елегантність і доречність не дозволяють включити в добірку екстремальні міні і декольте. Торжество - це не бар і не дискотека, впевнена стилістка. ⁣

Без міні і декольте: стиліст показала, яку сукню вибрати на випускний в 2021 році

Стилістка і собі на випускний вибирала сукню в стриманому стилі (фото: instagram.com/tatvolkova)

Яке плаття вибрати на торжество в 2021 році

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  • У чорній сукні найрізноманітніших варіацій можна відправитися куди завгодно, крім весілля.Без міні і декольте: стиліст показала, яку сукню вибрати на випускний в 2021 році

  • Плаття відтінків металік будуть доречними скрізь.

Без міні і декольте: стиліст показала, яку сукню вибрати на випускний в 2021 році

  • Мінімалістичні сукні, плюс яскраві і стильні аксесуари - те, що потрібно!

Без міні і декольте: стиліст показала, яку сукню вибрати на випускний в 2021 році

  • Відмінний варіант - плаття в білизняному стилі.

Без міні і декольте: стиліст показала, яку сукню вибрати на випускний в 2021 році

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  • Романтична стилістика повинна бути в актуальному виконанні.

Без міні і декольте: стиліст показала, яку сукню вибрати на випускний в 2021 році

  • Відмовтеся від занадто довгих варіантів суконь, якщо ваше торжество - не "Оскар".

Без міні і декольте: стиліст показала, яку сукню вибрати на випускний в 2021 році

  • Червона сукня не буде доречною на весіллі, на інші свята - будь ласка.

Без міні і декольте: стиліст показала, яку сукню вибрати на випускний в 2021 році

Яке плаття вибрати на випускний (фото: instagram.com/tatvolkova)

Нагадаємо, стиліст розповіла, як поєднувати денім в повсякденному образі влітку 2021.

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