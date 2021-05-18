Без міні і декольте: стиліст показала, яку сукню вибрати на випускний в 2021 році
Ошатне плаття влітку - справа потрібна! Випускні, велика подія для дівчаток і мам, а ще ж є весілля, фестивалі, корпоративи, фотосесії. При виборі вбрання на таку подію важливі елегантність і доречність.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
Саме елегантність і доречність не дозволяють включити в добірку екстремальні міні і декольте. Торжество - це не бар і не дискотека, впевнена стилістка.
Стилістка і собі на випускний вибирала сукню в стриманому стилі (фото: instagram.com/tatvolkova)
Яке плаття вибрати на торжество в 2021 році
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У чорній сукні найрізноманітніших варіацій можна відправитися куди завгодно, крім весілля.
- Плаття відтінків металік будуть доречними скрізь.
- Мінімалістичні сукні, плюс яскраві і стильні аксесуари - те, що потрібно!
- Відмінний варіант - плаття в білизняному стилі.
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Романтична стилістика повинна бути в актуальному виконанні.
- Відмовтеся від занадто довгих варіантів суконь, якщо ваше торжество - не "Оскар".
- Червона сукня не буде доречною на весіллі, на інші свята - будь ласка.
Яке плаття вибрати на випускний (фото: instagram.com/tatvolkova)
Нагадаємо, стиліст розповіла, як поєднувати денім в повсякденному образі влітку 2021.