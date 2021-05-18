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Без мини и декольте: стилист показала, какое платье выбрать на выпускной в 2021 году

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Вторник 18 мая 2021 10:01
Без мини и декольте: стилист показала, какое платье выбрать на выпускной в 2021 году Как одеться на выпускной в 2021 году (фото: instagram.com/lovegrace_e)
Автор: Татьяна Турчаникова

Нарядное платье летом - дело нужное! Выпускные, большое событие для девочек и мам, а еще есть свадьбы, фестивали, корпоративы, фотосессии. При выборе наряда на торжество важны элегантность и уместность.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Именно элегантность и уместность не позволяют включить в подборку экстремальные мини и декольте. Торжество - это не бар и не дискотека, уверена стилистка. ⁣

Без мини и декольте: стилист показала, какое платье выбрать на выпускной в 2021 году

Стилистка и себе на выпускной выбирала платье в сдержанном стиле (фото: instagram.com/tatvolkova)

Какое платье выбрать на торжество в 2021 году

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  • В черном платье самых различных вариаций можно отправиться куда угодно, кроме свадьбы.Без мини и декольте: стилист показала, какое платье выбрать на выпускной в 2021 году

  • Платья металлических оттенков будут уместными на любом торжестве.

Без мини и декольте: стилист показала, какое платье выбрать на выпускной в 2021 году

  • Минима​​​​​листичные платья, плюс яркие и стильные аксессуары - то, что нужно!

Без мини и декольте: стилист показала, какое платье выбрать на выпускной в 2021 году

  • Отличный вариант - платье в бельевом стиле.

Без мини и декольте: стилист показала, какое платье выбрать на выпускной в 2021 году

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  • Романтичная стилистика должна быть в актуальном исполнении.

Без мини и декольте: стилист показала, какое платье выбрать на выпускной в 2021 году

  • Откажитесь от слишком длинных вариантов платьев, если ваше торжество - не "Оскар".

Без мини и декольте: стилист показала, какое платье выбрать на выпускной в 2021 году

  • Красное платье не будет уместным на свадьбе, на другие праздники - пожалуйста.

Без мини и декольте: стилист показала, какое платье выбрать на выпускной в 2021 году

Какое платье выбрать на торжество (фото: instagram.com/tatvolkova)

Напомним, стилист рассказала, как сочетать деним в повседнемном образе летом 2021.

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