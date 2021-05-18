Без мини и декольте: стилист показала, какое платье выбрать на выпускной в 2021 году
Нарядное платье летом - дело нужное! Выпускные, большое событие для девочек и мам, а еще есть свадьбы, фестивали, корпоративы, фотосессии. При выборе наряда на торжество важны элегантность и уместность.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.
Именно элегантность и уместность не позволяют включить в подборку экстремальные мини и декольте. Торжество - это не бар и не дискотека, уверена стилистка.
Стилистка и себе на выпускной выбирала платье в сдержанном стиле (фото: instagram.com/tatvolkova)
Какое платье выбрать на торжество в 2021 году
Тренд лета 2021: стилист показала, как носить юбку в бельевом стиле
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В черном платье самых различных вариаций можно отправиться куда угодно, кроме свадьбы.
- Платья металлических оттенков будут уместными на любом торжестве.
- Минималистичные платья, плюс яркие и стильные аксессуары - то, что нужно!
- Отличный вариант - платье в бельевом стиле.
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Романтичная стилистика должна быть в актуальном исполнении.
- Откажитесь от слишком длинных вариантов платьев, если ваше торжество - не "Оскар".
- Красное платье не будет уместным на свадьбе, на другие праздники - пожалуйста.
Какое платье выбрать на торжество (фото: instagram.com/tatvolkova)
Напомним, стилист рассказала, как сочетать деним в повседнемном образе летом 2021.