Давно застаріло: стиліст показала, який верхній одяг уже не в тренді у 2022 році

Актуальна куртка на зиму 2022 – яка вона? Як вибрати модель, яка ідеально впишеться у будь-яке трендове вбрання?
Щоб навчитися визначати по-справжньому модні речі, стиліст Самаль Сан у своєму блозі про моду в Instagram порадила тренувати "нагляденість" – так буде набагато легше визначати актуальний крій від застарілого!
Також пам'ятайте, що одяг повинен бути не тільки модним і стильним, а ще й елегантним і комфортним, такий точно підійде для будь-якого випадку.
Актуальна куртка на зиму 2022 повинна також відповідати таким "вимогам": вільна, досить об'ємна, практична, лаконічна, спокійного відтінку, без аляпістих принтів, яскравого декору та інших дизайнерських вишукувань.
Раніше стилісти показали, яка стрижка обіцяє стати найпопулярнішою у 2022 році.